Посвідчення "Ветеран праці" в Україні: хто може отримати та які пільги з ним доступні

Що дає посвідчення "Ветеран праці" в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні статус "Ветеран праці" дає право на низку державних пільг і соціальних гарантій. Але отримати його можуть лише ті громадяни, які відповідають вимогам щодо стажу чи мають інші визначені законодавством підстави.

Про те, хто може отримати статус "Ветеран праці" та які пільги з ним можна отримати у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Хто може отримати статус "Ветеран праці"

Оформити статус "Ветеран праці" можуть:

пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";

чоловіки, які досягли пенсійного віку та мають не менше 40 років страхового стажу;

жінки після виходу на пенсію, якщо мають щонайменше 35 років страхового стажу;

люди з інвалідністю I або II групи, які отримують пенсію по інвалідності та мають не менше 15 років трудового стажу.

Які пільги гарантує держава ветеранам праці у 2026 році

Власники посвідчення "Ветеран праці" можуть користуватися такими пільгами:

щороку проходити медогляди та диспансеризацію;

самостійно обирати час щорічної оплачуваної відпустки;

мають переважне право на вступ до садівничих товариств і кооперативів;

брати додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 календарних днів на рік;

безплатно встановлювати зубні протези (крім тих, що виготовлені з дорогоцінних металів);

отримати позику на індивідуальне або кооперативне будівництво житла зі строком повернення до 10 років;

звільнення від сплати земельного податку у випадках, передбачених законодавством;

першочергово отримувати санаторно-курортне лікування або компенсацію за самостійно придбану путівку;

продовжувати обслуговуватися в поліклініці, до якої були прикріплені до виходу на пенсію або зміни роботи;

користуватися позачерговим обслуговуванням у лікарнях, поліклініках і аптеках, а також мати перевагу під час госпіталізації.

Як оформити статус "Ветеран праці" у 2026 році

Щоб отримати статус "Ветеран праці", потрібно звернутися до органу соціального захисту населення або до ЦНАПу за місцем проживання. Із собою необхідно мати:

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пенсійне посвідчення;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

за потреби — документи, що підтверджують право на присвоєння статусу;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують страховий чи трудовий стаж.

Після перевірки документів уповноважений орган ухвалює рішення. Якщо воно позитивне, заявнику видають посвідчення "Ветеран праці", яке дає право користуватися передбаченими законом пільгами.

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