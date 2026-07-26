Нормы потребления для льготников: сколько кубометров газа оплачивает государство в 2026 году

Льготы на оплату газа в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, имеющие право на льготы или жилищные субсидии, могут получить помощь от государства на оплату газа только в пределах установленных норм потребления. Для разных категорий граждан действуют свои лимиты.

О том, сколько кубометров газа покрывает государство льготникам в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Какую площадь учитывают при оформлении льготы

Государство компенсирует только определенный социальный объем газа. Если человек использовал больше, чем предусмотрено нормой, за дополнительные кубометры придется платить самостоятельно по полному тарифу. Такие правила определены постановлением Кабинета Министров Украины №409.

При расчете пособия на отопление газом учитывается площадь жилья. Для большинства домохозяйств действует следующая норма:

21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи;

еще 10,5 квадратных метра дополнительно на все домохозяйство.

Для семей ветеранов войны, в составе которых есть только нетрудоспособные лица, предусмотрены более высокие нормы. В таком случае учитывают:

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42 квадратных метра на каждого льготника;

дополнительно 21 квадратный метр на семью.

Сколько газа покрывает государство льготникам в 2026 году

Объем газа, покрываемый льготой, зависит от того, какое оборудование установлено в доме или квартире. На одного человека действуют следующие нормы:

газовая плита и централизованное горячее водоснабжение — 3,3 кубометра в месяц;

газовая плита без горячего водоснабжения и без газовой колонки — 5,4 кубометра;

газовая плита вместе с газовой колонкой — 10,5 кубометра.

Для домов с индивидуальным газовым отоплением используется норма 4 кубометра газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади в месяц.

При расчете этот показатель дополнительно корректируется специальным коэффициентом. Он зависит от региона, где расположено жилье, а также от количества этажей в доме.

Именно по этой формуле определяется объем газа, оплату которого частично берет на себя государство.

Как выплачиваются льготы и субсидии в Украине

В Украине помощь на оплату коммунальных услуг поступает в денежной форме — на банковские счета или через почтовые отделения.

Установленные нормативы показывают, сколько газа государство готово компенсировать. Если человек израсходовал меньше газа, чем предусмотрено лимитом, сэкономленные средства остаются у него.

Такой подход призван стимулировать украинцев более экономно использовать энергоресурсы и делать свои дома более энергоэффективными.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине государственная помощь предусмотрена не только для военных со статусом участника боевых действий, но и для некоторых членов их семей. В частности, супруги УБД могут получать определенные социальные льготы, если это предусмотрено законом.

Также Новини.LIVE сообщали, что статус "Ветеран труда" также дает возможность пользоваться государственными льготами и поддержкой. Однако его могут оформить только те люди, которые имеют необходимый трудовой стаж или другие законные основания.