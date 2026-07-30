Тарифи в Україні: скільки коштуватиме 1 кВт-год електрики з 1 серпня

Вартість електрики з 1 серпня. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

З 1 серпня в Україні набудуть чинності нові тарифи на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго". Однак, для більшості українців у платіжках нічого не зміниться. Вони продовжать платити за світло за чинним тарифом.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для населення з 1 серпня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме кіловат електрики для побутових споживачів з 1 серпня

Уряд вирішив не підвищувати ціну на електроенергію для побутових споживачів щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Тож у серпні українці й надалі оплачуватимуть світло за чинним тарифом. Про це раніше повідомляла експрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення, у сезон діятиме пільгова ціна. З 1 жовтня до 30 квітня:

за умови споживання до 2 000 кВт-год на місяць електроенергія коштуватиме 2,64 грн за кВт-год;

якщо ліміт буде перевищено, увесь обсяг доведеться оплачувати вже за стандартною ціною — 4,32 грн за кВт-год.

Не зміниться й нічний тариф для власників двозонних лічильників. З 23:00 до 07:00 електроенергія й надалі коштуватиме 2,16 грн за кВт-год, тобто вдвічі дешевше за денний тариф.

Читайте також:

Для кого зміниться вартість електроенергії з 1 серпня

Водночас, як повідомили в НКРЕКП, із 1 серпня зростуть тарифи на передачу електроенергії для постачальників та великого бізнесу:

для більшості користувачів системи передачі тариф підвищиться з 742,91 грн до 928,45 грн за МВт-год;

для підприємств "зеленої" електрометалургії — з 378,49 грн до 563,26 грн за МВт-год.

У Нацкомісії пояснили, що перегляд тарифів пов'язаний зі зростанням витрат, коливанням курсу євро, меншими обсягами передачі електроенергії та змінами на енергетичному ринку.

Варто також зазначити, що хоча для населення вартість світла поки що не змінюється, підвищення тарифів для бізнесу українці можуть згодом відчути через підвищення цін на товари та послуги.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні після передачі права встановлювати тарифи на воду місцевій владі в багатьох містах почали змінювати ціни. Тепер кожна громада сама вирішує, скільки коштуватимуть водопостачання та водовідведення. Частина нових тарифів уже діє, а з 1 серпня вони зростуть ще в деяких населених пунктах.

Також Новини.LIVE розповідали, що ціна на газ для населення з 1 серпня не зміниться. Клієнти "Нафтогазу", а це майже 98% побутових споживачів, і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр.