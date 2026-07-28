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Главная Экономика Тарифы на передачу электроэнергии вырастут на 25% с 1 августа: кто почувствует изменения

Тарифы на передачу электроэнергии вырастут на 25% с 1 августа: кто почувствует изменения

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 14:36
Новые тарифы на передачу электроэнергии с 1 августа: кому придется платить больше
Электрик ремонтирует линию электропередачи, деньги в руках. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине подготовили повышение тарифа на электроэнергию, точнее — ее передачу по магистральным сетям "Укрэнерго". Изменения вступят в силу 1 августа 2026 года и затронут поставщиков и крупных потребителей. Для населения суммы в платежках останутся неизменными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новые тарифы на передачу электроэнергии

На очередном заседании во вторник, 28 июля, регулятор принял решение повысить тарифы на передачу электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года вступит в силу такая стоимость услуг для крупного бизнеса и поставщиков:

  • для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) — 928,45 грн/МВт·ч вместо 742,91 грн;
  • для предприятий "зеленой" электрометаллургии — 563,26 грн/МВт·ч вместо 378,49 грн;
  • составляющая на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства энергии из альтернативных источников — 365,19 грн/МВт·ч вместо 360,34 грн.

Среди причин повышения стоимости в НКРЭКУ назвали колебания валютных курсов (расчеты с "зеленой" генерацией осуществляются в евро), общее сокращение объема передачи электроэнергии и либерализацию прайс-капов.

Изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения

Ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд рекомендует Украине повысить стоимость коммунальных услуг, в частности газа и электроэнергии. Это якобы поможет сократить долги энергокомпаний, уменьшить расходы государственного бюджета на поддержку сектора и финансировать восстановление сетей в условиях войны.

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Если до этого дойдет, изменения вступят в силу не раньше 2027 года. Сначала придется создать эффективную систему адресной помощи гражданам, которые больше всего нуждаются в поддержке. Речь идет о социально уязвимых семьях, доходы которых не позволяют покрывать расходы на коммунальные услуги.

Однако в Украине действует мораторий на повышение стоимости горячей воды, природного газа и централизованного отопления для населения. То есть компаниям запретили пересматривать цены до окончания военного положения и еще в течение шести месяцев после его отмены.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в августе 2026 года. Социальные стандарты останутся без изменений, то есть минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум пересматривать не будут. Зато коммунальные услуги для некоторых граждан подорожают.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько будет стоить кубометр газа для населения в августе 2026 года. Большинство потребителей обслуживает компания "Нафтогаз", которая зафиксировала стоимость услуг до 30 апреля 2027 года. Тариф останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

тарифы электроэнергия Укрэнерго
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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