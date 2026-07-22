Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: когда МВФ предлагает начать повышение цен для населения

Повышение тарифов на газ и электричество в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Международный валютный фонд рекомендует Украине постепенно пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию для населения, начиная с 2027 года. Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономическом и финансовом сотрудничестве с Украиной.

О том, когда в Украине могут повысить тарифы на газ и электричество для населения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Почему в МВФ предлагают повысить тарифы в Украине

В МВФ объясняют, что постепенное повышение тарифов поможет улучшить финансовое состояние энергетической отрасли. Дополнительные средства планируется направить на:

сокращение долгов энергокомпаний;

сокращение государственных расходов на поддержку сектора;

восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Впрочем, в МВФ подчеркивают, что прежде чем менять тарифы, государство должно создать эффективную систему адресной помощи для людей, которые больше всего нуждаются в поддержке. Только после этого, по мнению Фонда, можно приступать к пересмотру цен.

До конца февраля 2027 года украинские власти должны проанализировать все действующие программы поддержки потребителей коммунальных услуг. Это необходимо для определения, какие механизмы помощи будут наиболее эффективными для социально уязвимых семей.

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Также МВФ и в дальнейшем выступает за постепенный переход к рыночным ценам на энергоресурсы. В Фонде считают, что это поможет привлечь частные инвестиции для модернизации и восстановления украинской энергетики после войны.

Кроме того, в новой редакции меморандума изменили сроки подготовки плана реформирования тарифной политики. Если раньше его должны были подготовить к июлю этого года, то теперь крайний срок перенесли на конец октября.

Какие коммунальные услуги могут подорожать в Украине

Сейчас в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на:

горячую воду;

природный газ;

централизованное отопление для населения.

Он будет действовать в течение военного положения и ещё шесть месяцев после его окончания. При этом мораторий не распространяется на электроэнергию, холодную воду и некоторые другие коммунальные услуги, для которых действуют отдельные правила государственного регулирования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе расходы украинцев на коммунальные услуги не изменятся. Цены на основные энергоносители останутся прежними, ведь действующие тарифы, утвержденные правительством, продолжают действовать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киеве могут повысить стоимость водоснабжения. "Киевводоканал" уже представил городским властям новые расчеты, согласно которым цена за кубометр воды может вырасти более чем на 50 гривен. Если предложение будет одобрено, киевлянам придется платить больше.