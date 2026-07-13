Тарифы в Украине: цена за кубометр газа и киловатт электроэнергии с 1 августа

Тарифы на газ и электричество в Украине: цена за кубометр и киловатт с 1 августа
В августе украинцам не придется платить больше за коммунальные услуги. Тарифы на основные энергоресурсы остаются без изменений, поскольку ранее утвержденные правительством цены продолжают действовать.
О том, сколько будет стоить кубометр газа и киловатт электроэнергии для населения с 1 августа 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Сколько будет стоить кубометр газа с 1 августа
Для украинцев, пользующихся услугами компании "Нафтогаз" (а это около 98% всех бытовых клиентов), тариф на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Таким образом, с 1 августа никаких изменений в стоимости газа не предусмотрено.
В компании также сообщили, что тарифный план "Фиксированный" будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. До этого времени стоимость газа для его участников менять не планируют.
В Нафтогазе пояснили, что действие этого тарифа может завершиться досрочно только в одном случае — если потребитель сам решит перейти на другой тарифный пакет.
Оплачивать потребленный газ нужно ежемесячно. Конечный срок внесения платежа остается неизменным — до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
Каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 августа
Для бытовых потребителей в Украине и в дальнейшем будет действовать единая цена на электроэнергию — 4,32 грн за 1 кВт-ч. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство приняло решение продлить действующую цену на электроэнергию еще на шесть месяцев — до 31 октября 2026 года. Именно по этому тарифу будет начисляться плата за электроэнергию в августе.
Окончательная сумма в счете зависит от того, сколько электроэнергии использовало домохозяйство, а также от типа установленного счетчика.
По данным компании Yasno, основой для начисления платы являются показания электросчётчика, которые потребители регулярно передают своему поставщику. Энергетические компании рекомендуют делать это в последние два дня текущего месяца или в течение первых трёх дней следующего. Именно эти данные используются для формирования счетов.
Расчет стоимости прост: количество потребленных киловатт-часов умножается на действующий тариф — 4,32 грн за 1 кВт-ч.
Например, если за месяц домохозяйство использовало 300 кВт-ч электроэнергии, сумма к оплате составит 1 296 грн.
Меньше платить за свет могут владельцы двухзонных счетчиков. Они позволяют оплачивать электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток:
- дневной тариф действует с 07:00 до 23:00;
- ночной тариф действует с 23:00 до 07:00.
В ночные часы электроэнергия стоит 2,16 грн за 1 кВт-ч, то есть вдвое дешевле стандартного тарифа. Поэтому, если пользоваться стиральной машиной, бойлером или другой энергоемкой техникой ночью, можно заметно сократить расходы на оплату электроэнергии.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля в некоторых украинских городах изменились тарифы на воду и услуги водоотведения. В связи с этим людям, получающим жилищные субсидии, пересчитают размер государственной помощи.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине рассматривают возможность изменить правила начисления платы за электроэнергию для бытовых потребителей. В частности, могут пересмотреть коэффициенты трехзонного тарифа, которые применяются в зависимости от времени суток.