Тарифы в Украине: цена за кубометр газа и киловатт электроэнергии с 1 августа

Стоимость газа и электроэнергии для населения с 1 августа. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе украинцам не придется платить больше за коммунальные услуги. Тарифы на основные энергоресурсы остаются без изменений, поскольку ранее утвержденные правительством цены продолжают действовать.

О том, сколько будет стоить кубометр газа и киловатт электроэнергии для населения с 1 августа 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько будет стоить кубометр газа с 1 августа

Для украинцев, пользующихся услугами компании "Нафтогаз" (а это около 98% всех бытовых клиентов), тариф на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Таким образом, с 1 августа никаких изменений в стоимости газа не предусмотрено.

В компании также сообщили, что тарифный план "Фиксированный" будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. До этого времени стоимость газа для его участников менять не планируют.

Стоимость газа для населения с 1 августа. Фото: Скриншот/Нафтогаз

В Нафтогазе пояснили, что действие этого тарифа может завершиться досрочно только в одном случае — если потребитель сам решит перейти на другой тарифный пакет.

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Оплачивать потребленный газ нужно ежемесячно. Конечный срок внесения платежа остается неизменным — до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 августа

Для бытовых потребителей в Украине и в дальнейшем будет действовать единая цена на электроэнергию — 4,32 грн за 1 кВт-ч. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство приняло решение продлить действующую цену на электроэнергию еще на шесть месяцев — до 31 октября 2026 года. Именно по этому тарифу будет начисляться плата за электроэнергию в августе.

Окончательная сумма в счете зависит от того, сколько электроэнергии использовало домохозяйство, а также от типа установленного счетчика.

По данным компании Yasno, основой для начисления платы являются показания электросчётчика, которые потребители регулярно передают своему поставщику. Энергетические компании рекомендуют делать это в последние два дня текущего месяца или в течение первых трёх дней следующего. Именно эти данные используются для формирования счетов.

Расчет стоимости прост: количество потребленных киловатт-часов умножается на действующий тариф — 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Как рассчитать сумму в счете за электроэнергию. Фото: Скриншот/Yasno

Например, если за месяц домохозяйство использовало 300 кВт-ч электроэнергии, сумма к оплате составит 1 296 грн.

Меньше платить за свет могут владельцы двухзонных счетчиков. Они позволяют оплачивать электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток:

дневной тариф действует с 07:00 до 23:00;

ночной тариф действует с 23:00 до 07:00.

В ночные часы электроэнергия стоит 2,16 грн за 1 кВт-ч, то есть вдвое дешевле стандартного тарифа. Поэтому, если пользоваться стиральной машиной, бойлером или другой энергоемкой техникой ночью, можно заметно сократить расходы на оплату электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля в некоторых украинских городах изменились тарифы на воду и услуги водоотведения. В связи с этим людям, получающим жилищные субсидии, пересчитают размер государственной помощи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине рассматривают возможность изменить правила начисления платы за электроэнергию для бытовых потребителей. В частности, могут пересмотреть коэффициенты трехзонного тарифа, которые применяются в зависимости от времени суток.