Тарифи в Україні: ціна за куб газу та кіловат електрики з 1 серпня

Вартість газу та електрики для населення з 1 серпня. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні українцям не доведеться платити більше за комунальні послуги. Тарифи на основні енергоресурси залишаються без змін, адже раніше затверджені урядом ціни продовжують діяти.

Про те, скільки коштуватиме кубометр газу та кіловат електрики для населення з 1 серпня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме кубометр газу з 1 серпня

Для українців, які користуються послугами компанії "Нафтогаз" (а це близько 98% усіх побутових клієнтів), тариф на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Тож із 1 серпня жодних змін у вартості газу не передбачено.

У компанії також повідомили, що тарифний план "Фіксований" діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. До цього часу вартість газу для його учасників змінювати не планують.

Вартість газу для населення з 1 серпня. Фото: Скриншот/Нафтогаз

У "Нафтогазі" пояснили, що дія цього тарифу може завершитися достроково лише в одному випадку — якщо споживач сам вирішить перейти на інший тарифний пакет.

Читайте також:

Оплачувати спожитий газ потрібно щомісяця. Кінцевий термін внесення платежу залишається незмінним — до 25 числа місяця, що настає після розрахункового.

Яким буде тариф на електроенергію для населення з 1 серпня

Для побутових споживачів в Україні й надалі діятиме єдина ціна на електроенергію — 4,32 грн за 1 кВт-год. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд ухвалив рішення продовжити чинну ціну на електроенергію ще на шість місяців — до 31 жовтня 2026 року. Саме за цим тарифом нараховуватимуть плату за світло у серпні.

Остаточна сума у платіжці залежить від того, скільки електроенергії використало домогосподарство, а також від типу встановленого лічильника.

За даними компанії Yasno, основою для нарахування плати є показники електролічильника, які споживачі регулярно передають своєму постачальнику. Енергетичні компанії рекомендують робити це в останні два дні поточного місяця або протягом перших трьох днів наступного. Саме ці дані використовують для формування рахунків.

Розрахунок вартості простий: кількість спожитих кіловат-годин множиться на чинний тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год.

Як порахувати суму в платіжці за електроенергію. Фото: Скриншот/Yasno

Наприклад, якщо за місяць домогосподарство використало 300 кВт-год електроенергії, сума до сплати становитиме 1 296 грн.

Менше платити за світло можуть власники двозонних лічильників. Вони дозволяють оплачувати електроенергію за різними тарифами залежно від часу доби:

денний тариф діє з 07:00 до 23:00;

нічний тариф діє — з 23:00 до 07:00.

У нічні години електроенергія коштує 2,16 грн за 1 кВт-год, тобто вдвічі дешевше за стандартний тариф. Тому, якщо користуватися пральною машиною, бойлером чи іншою енергомісткою технікою вночі, можна помітно скоротити витрати на оплату електроенергії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 1 липня в деяких українських містах змінилися тарифи на воду та послуги водовідведення. Через це людям, які користуються житловими субсидіями, перерахують розмір державної допомоги.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні розглядають можливість змінити правила нарахування плати за електроенергію для побутових споживачів. Зокрема, можуть переглянути коефіцієнти тризонного тарифу, які застосовуються залежно від часу доби.