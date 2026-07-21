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Главная Экономика Тарифы на воду могут вырасти втрое: где хотят пересмотреть цены и почему

Тарифы на воду могут вырасти втрое: где хотят пересмотреть цены и почему

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 09:55
Новые тарифы на воду в Киеве: на сколько могут вырасти расходы бытовых потребителей
Повышение тарифов на воду. Фото: Новини.LIVE, Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Стоимость одного куба воды в Киеве может подорожать более чем на 50 грн. Соответствующие расчеты Киевводоканал предоставил столичным властям на рассмотрение, подкрепив новые тарифы обоснованием. То есть жителей города может ожидать очередное повышение расходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Как могут измениться тарифы на воду

Не успел улечься ажиотаж вокруг решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 8 до 30 грн, как появился новый повод для жителей Киева пересмотреть свои расходы. Стало известно, что тарифы на водоснабжение и водоотведение могут существенно вырасти.

Соответствующие расчеты предоставил столичным властям Киевводоканал. Согласно предложению предприятия, стоимость услуг для бытовых потребителей может составить:

  • водоснабжение — 50,69 грн за куб вместо 16,16 грн;
  • водоотведение — 38,21 грн за куб вместо 14,22 грн.

То есть общий тариф хотят повысить на 58,52 грн за один кубический метр — до 88,90 грн. Отметим, с 1 июля 2026 года некоторые водоканалы пересмотрели цены для населения.

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Какие причины роста тарифов на воду

Предложенные тарифы в Киевводоканале назвали экономически обоснованными, учитывая подорожание многих сторонних услуг и увеличение расходов предприятия. Среди причин для нововведения выделили:

  • рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и отдельные реагенты для очистки воды;
  • изношенность сетей и повреждения в результате атак России, из-за чего увеличились расходы на запчасти и ремонтные работы;
  • повышение уровня минимальной и средней заработной платы сотрудников.

В Киевводоканале отметили, что целью введения новых тарифов является не просто повышение платежей, а попытка обеспечить украинцам стабильную работу сети в условиях полномасштабной войны. Ведь риски для критической инфраструктуры по-прежнему остаются на высоком уровне.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине предлагают пересмотреть трехзонный тариф на электроэнергию. В таком случае дневное потребление станет значительно дешевле, а вечернее — дороже. Однако пока изменения остаются на уровне предложения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на газ и электричество с 1 августа 2026 года. Тариф на природный газ составит 7,96 грн за кубометр, на электроэнергию — 4,32 грн за 1 кВт·ч. Другими словами, для бытовых потребителей расходы не изменятся.

Киев водоснабжение цены в Украине
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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