Нові тарифи на воду в Києві: на скільки можуть зрости витрати побутових споживачів

Підвищення тарифів на воду. Фото: Новини.LIVE, Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Споживання одного куба води в Києві може подорожчати на понад 50 грн. Відповідні розрахунки Київводоканал надав столичній владі для розгляду, підкріпивши нові тарифи обґрунтуванням. Тобто мешканців міста може чекати чергове підвищення витрат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Як можуть змінитися тарифи на воду

Не встиг минути ажіотаж навколо рішення про підняття вартості проїзду в громадському транспорті з 8 до 30 грн, як з’явився новий привід для мешканців Києва переглянути свої витрати. Стало відомо, що тарифи на водопостачання і водовідведення можуть суттєво зрости.

Відповідні розрахунки надав столичній владі Київводоканал. Згідно з пропозицією підприємства, вартість послуг для побутових споживачів може становити:

водопостачання — 50,69 грн за куб замість 16,16 грн;

водовідведення — 38,21 грн за куб замість 14,22 грн.

Тобто загальний тариф хочуть підняти на 58,52 грн за один кубічний метр — до 88,90 грн. Зазначимо, з 1 липня 2026 року деякі водоканали переглянули ціни для населення.

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Які причини зростання тарифів на воду

Запропоновані тарифи у Київводоканалі назвали економічно обґрунтованими з огляду на дорожчання багатьох сторонніх послуг і збільшення витрат підприємства. Серед підстав для нововведення виділили:

зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та окремі реагенти для очищення води;

зношеність мереж і пошкодження внаслідок атак Росії, через що збільшилися витрати на запчастини/ремонтні роботи;

підвищення рівня мінімальної та середньої зарплати працівників.

У Київводоканалі зазначили, що метою запровадження нових тарифів є не просте підвищення платежів, а намагання забезпечити українців стабільною роботою мережі в умовах повномасштабної війни. Адже ризики для критичної інфраструктури досі перебувають на високому рівні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пропонують переглянути тризонний тариф на електроенергію. В такому разі денне споживання стане значно дешевшим, а вечірнє — дорожчим. Однак поки що зміни залишаються на рівні пропозиції.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на газ та світло з 1 серпня 2026 року. Тариф на природний газ становитиме 7,96 грн за кубометр, на електроенергію — 4,32 грн за 1 кВт-год. Іншими словами, для побутових споживачів витрати не зміняться.