Подорожчання тарифів хочуть стримати законом: у Раді зареєстрували два законопроєкти

Люди читають папери, гроші в руках на тлі комунальних платіжок. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українців можуть додатково захистити від різкого зростання витрат на електронергію та комунальні послуги у кризовий період. У Верховній Раді зареєстрували одразу два законопроєкти, які передбачають державні гарантії та механізми стримування цін. Якщо ініціативи підтримають, уряду доведеться розробити конкретні механізми їх реалізації та визначити джерела фінансування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду.

Йдеться про законопроєкти №15469 "Про захист населення від наслідків зростання вартості палива та енергоресурсів" та №15471 "Про захист громадян від необґрунтованого зростання тарифів у кризовий період".

Ініціативи з'явилися на тлі підготовки до нового опалювального сезону. У парламенті також зареєстровано низку інших законопроєктів, спрямованих на проходження зими, забезпечення населення енергоресурсами, надання пільг та врегулювання питань комунальних послуг.

Що пропонують для захисту від подорожчання енергії

Законопроєкт №15469 передбачає створення окремих державних гарантій для захисту населення від наслідків зростання вартості палива та енергоресурсів. Автори пропонують закріпити на законодавчому рівні заходи, які мають зменшувати вплив подорожчання енергоносіїв на домогосподарства.

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Серед запропонованих напрямів:

адресні соціальні виплати;

державний контроль за відповідними ринками;

заходи з підвищення енергоефективності;

диверсифікація джерел та маршрутів постачання енергоресурсів.

При цьому автори законопроєкту пропонують не допускати зниження рівня вже наявного захисту населення. Тобто йдеться не про одну конкретну виплату всім українцям, а про створення ширшої системи державної підтримки на випадок енергетичної кризи.

Українців хочуть захистити від різкого зростання тарифів

Другий законопроєкт №15471 стосується безпосередньо житлово-комунальних послуг. Документ пропонує запровадити спеціальний механізм державного контролю за різким підвищенням тарифів у кризовий період, зокрема під час воєнного стану.

Держава, відповідно до задуму авторів, має гарантувати продовження заходів із захисту громадян від необґрунтованого зростання тарифів. У разі ухвалення законопроєкту уряд отримає законодавчо визначене завдання не просто реагувати на зростання цін, а забезпечувати певний рівень захисту споживачів.

Чи означає це замороження тарифів

Ні, принаймні на цьому етапі говорити про повне замороження тарифів не можна. Законопроєкти передбачають створення механізмів державного захисту та контролю, однак конкретні правила їхньої роботи мають бути додатково визначені законодавством та рішеннями уряду.

Якщо парламент ухвалить відповідні документи, Кабміну пропонується протягом трьох місяців підготувати необхідні законодавчі зміни, визначити джерела фінансування та привести власні нормативні акти у відповідність.

Звідки візьмуть гроші

Автори законопроєктів допускають використання різних джерел. Зокрема, йдеться про оптимізацію та скорочення неефективних бюджетних видатків, міжнародну допомогу та інші джерела, не заборонені законодавством.

Тобто потенційна підтримка населення залежатиме не лише від ухвалення самих законів, а й від того, які кошти держава зможе спрямувати на реалізацію передбачених заходів.

Що відбувається з тарифами зараз

На ринку газу для побутових споживачів у 2026 році діють чинні правила, а тариф на розподіл газу, встановлений НКРЕКП, у період воєнного стану має залишатися без змін. Водночас витрати домогосподарств залежать не лише від ціни самого енергоносія. На кінцеві платежі також впливають тарифи на електроенергію, воду, тепло та інші комунальні послуги, а для частини населення — розмір субсидії та пільг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якими будуть ціни на комунальні послуги восени. Відомо, що з 1 вересня тарифи на газ та електроенергію для населення не зміняться. Електроенергія коштуватиме 4,32 гривень за кВт-год, а газ для клієнтів "Нафтогазу" — 7,96 гривень за кубометр.

Також Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій мають право на компенсацію 75% вартості житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів. Кошти за серпень зазвичай надходять близько 5 вересня, хоча через технічні затримки виплата може прийти пізніше.