Компенсація за комуналку для військових: коли чекати кошти на картці у серпні

Рахунки за комуналку, посвідчення УБД в руці, картка в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть скористатися низкою державних соціальних гарантій, серед яких — компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Виплати здійснюються за визначеним графіком, а їхній розмір залежить від установлених соціальних нормативів.

Коли УБД отримають компенсацію за комуналку у серпні, розповідають Новини.LIVE.

Коли УБД отримують компенсацію за комунальні послуги

Порядок надання пільг у грошовій формі на оплату житлово-комунальних послуг визначений постановою Кабінету Міністрів України. Відповідно до цих правил, компенсація нараховується щомісяця.

Після звернення громадянина Пенсійний фонд України розглядає заяву про призначення пільги протягом 10 робочих днів. Після ухвалення рішення заявника інформують про призначення або відмову не пізніше ніж через три дні.

Надалі Пенсійний фонд щомісяця до 25 числа формує реєстри одержувачів компенсації. Після завершення всіх процедур кошти перераховують на банківські рахунки пільговиків.

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У більшості випадків гроші надходять близько 5 числа наступного місяця. Водночас іноді можливі технічні або організаційні затримки, через які виплата може надійти на кілька днів пізніше.

Який розмір компенсації за комуналку передбачений для УБД

Право на пільги для учасників бойових дій визначене Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Документ передбачає компенсацію у розмірі 75% вартості окремих житлово-комунальних послуг.

Зокрема, держава відшкодовує:

75% вартості квартирної плати;

75% витрат на природний газ, централізоване та індивідуальне опалення, електроенергію, водопостачання, водовідведення та послуги з управління побутовими відходами;

75% вартості твердого або рідкого пічного палива для житла без централізованого опалення.

Механізм виплати працює за принципом компенсації. Спочатку власник житла повністю оплачує рахунки за спожиті послуги, після чого держава повертає на його банківський рахунок суму, що відповідає 75% вартості послуг, які підпадають під пільгу.

Водночас компенсація поширюється лише на обсяги споживання, що не перевищують встановлені державою соціальні нормативи. Наприклад, при розрахунку пільги на оплату житла та опалення враховується площа не більше 21 квадратного метра на кожного члена сім'ї, а також додатково 10,5 квадратного метра на домогосподарство загалом. Якщо житлова площа перевищує ці нормативи, компенсація нараховується лише в межах визначених державою показників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки військовим виплатять за комуналку у серпні. Сума насамперед залежить від соціальних нормативів. Крім того, на розмір виплат впливають склад сім’ї УБД та площа житла.

Також Новини.LIVE писали, чи залежить розмір пільги для УБД від доходів сім'ї. Знижка поширюється на оплату електроенергії, газу, опалення, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та квартплати. Вона нараховується лише в межах лімітів, визначених законодавством.