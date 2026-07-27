Знижка на комуналку для УБД: які послуги покриває пільга та чи залежить від доходу родини

Український військовослужбовець, посвідчення УБД в руці. Фото: Генштаб, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій мають гарантоване законом право на 75-відсоткову знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Пільга поширюється на оплату утримання житла, електроенергії, газу, опалення, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та інших комунальних послуг. Вона надається не лише самому захиснику чи захисниці, а й членам сім'ї, які проживають разом із пільговиком.

Чи впливає на виплату дохід родини та які ліміти застосовуються при розрахунку пільги, розповіло онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

Чи залежить розмір пільги для УБД від доходів сім'ї

У 2025 році в Україні змінили порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відтоді під час призначення компенсації для більшості категорій пільговиків враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Однак учасників бойових дій ці нововведення не торкнулися. Для них право на 75% знижки зберігається незалежно від рівня доходів сім'ї.

Водночас компенсація нараховується лише в межах соціальних нормативів, визначених законодавством. Якщо фактичне споживання перевищує встановлені норми, різницю необхідно оплачувати самостійно за повною вартістю.

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Які соціальні норми діють для електроенергії

Розмір пільги залежить від умов проживання та обладнання помешкання.

Соціальні нормативи становлять:

якщо житло обладнане газовою плитою та має централізоване гаряче водопостачання — 70 кВт-год на першу особу та по 30 кВт-год на кожного наступного члена сім'ї, але загалом не більше 190 кВт-год на домогосподарство;

якщо встановлена електроплита і є централізоване гаряче водопостачання — 110 кВт-год на одну особу та по 30 кВт-год на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 230 кВт-год на сім'ю;

якщо є електроплита, але відсутнє централізоване гаряче водопостачання — 130 кВт-год на першу особу плюс по 30 кВт-год на кожного наступного члена сім'ї, але максимум 250 кВт-год;

якщо житло не обладнане електроплитою і не має централізованого гарячого водопостачання — 100 кВт-год на одну особу та по 30 кВт-год на кожного наступного мешканця, але не більше 220 кВт-год на родину.

Які норми встановлені для споживання газу

Для побутового використання газу діють такі соціальні нормативи на одну особу на місяць:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м;

якщо використовується лише газова плита, а гаряча вода та газова колонка відсутні — 5,4 куб. м;

за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м.

На яку площу надається пільга на опалення

Для розрахунку компенсації застосовується соціальна норма житлової площі — 21 кв. м на кожного пільговика плюс додатково 10,5 кв. м на всю сім'ю.

Обсяг ресурсу, на який поширюється знижка, залежить від виду опалення:

централізоване теплопостачання — 0,0383 Гкал на кожен квадратний метр;

індивідуальне газове опалення — 4 куб. м газу на 1 кв. м;

електроопалення — 30 кВт-год електроенергії на 1 кв. м житла.

Які норми діють для водопостачання

Соціальні нормативи на одну особу щомісяця становлять:

холодна вода за наявності централізованого гарячого водопостачання — 2 куб. м;

холодна вода за відсутності гарячої води або якщо її не постачають понад 14 днів — 3,6 куб. м;

гаряча вода — 1,6 куб. м за умови централізованого постачання;

водовідведення — 3,6 куб. м.

Як розраховується пільга на квартплату та вивезення сміття

Компенсація за послугу з управління багатоквартирним будинком, яку часто називають квартплатою, розраховується виходячи із соціальної норми житла — 21 кв. м на кожного пільговика та 10,5 кв. м на сім'ю. Такі правила однаково діють як для будинків, що перебувають на обслуговуванні керуючих компаній чи ЖЕКів, так і для ОСББ.

При цьому держава відшкодовує не повну вартість послуги, а лише суму, розраховану в межах граничної вартості одного квадратного метра, визначеної відповідно до чинної методики. Саме тому фактичний розмір компенсації може відрізнятися залежно від тарифу в конкретному будинку.

Пільга на вивезення побутових відходів також надається всім членам сім'ї, які проживають разом з учасником бойових дій та мають право на компенсацію. Соціальна норма для цієї послуги становить 0,4167 куб. м сміття на одну особу щомісяця.

Точний розмір компенсації за житлово-комунальні послуги можна уточнити у Пенсійному фонді України або безпосередньо в організації, яка надає відповідні послуги.

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