Пільги для УБД на комунальні послуги: яку суму повернуть на картку у серпні

Квитанції за комуналку, посвідчення та медаль УБД в руках, гроші та банківська картка. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій в Україні мають право на 75-відсоткову компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Пільга надається у грошовій формі та поширюється не лише на самого ветерана, а й на окремих членів його сім'ї. Однак держава відшкодовує витрати лише в межах установлених соціальних нормативів, тому розмір виплати залежить від обсягів споживання та виду комунальної послуги.

Новини.LIVE розповідають, скільки грошей за комуналку отримають УБД у серпні.

Які комунальні послуги компенсують учасникам бойових дій

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій можуть отримати компенсацію у розмірі 75% вартості низки житлово-комунальних послуг.

Онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform" роз’яснило, що до переліку входять:

утримання житла (квартплата);

постачання природного газу;

централізоване або індивідуальне опалення;

електроенергія;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів;

паливо для будинків без центрального опалення.

Хто із родини ветерана може користуватися пільгою

Право на компенсацію мають не лише самі учасники бойових дій. Пільга також поширюється на членів сім'ї, які проживають разом із ветераном.

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До них належать:

чоловік або дружина;

діти до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи;

особи з інвалідністю І групи;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика.

Компенсація нараховується лише в межах соціальних нормативів, встановлених державою.

Які норми діють для водопостачання

75-відсоткова пільга на воду поширюється лише на визначений обсяг споживання.

Якщо житло забезпечене гарячою водою:

холодна вода — до 2 куб. м на людину щомісяця;

гаряча вода — до 1,6 куб. м;

водовідведення — до 3,6 куб. м.

Якщо гарячої води немає або її не подають понад два тижні:

холодна вода — до 3,6 куб. м;

водовідведення — до 3,6 куб. м.

Які ліміти встановлені для електроенергії

Соціальна норма залежить від того, чим обладнане житло.

Газова плита та гаряча вода:

70 кВт-год — на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год — на кожного наступного;

максимум — 190 кВт-год.

Електроплита та гаряча вода:

110 кВт-год — на першу особу;

по 30 кВт-год — на кожного наступного;

не більше 230 кВт-год.

Електроплита без гарячої води:

130 кВт-год — на першу особу;

по 30 кВт-год — на кожного наступного;

загальний ліміт — 250 кВт-год.

Без електроплити та централізованої гарячої води:

100 кВт-год — на першого мешканця;

по 30 кВт-год — на кожного іншого;

максимум — 220 кВт-год.

Які обмеження діють для споживання газу

Норма природного газу також залежить від того, для яких потреб його використовують.

На одну особу на місяць передбачено:

3,3 куб. м — якщо є газова плита та централізована гаряча вода;

5,4 куб. м — якщо використовується лише газова плита;

10,5 куб. м — якщо встановлені газова плита та газова колонка.

Як нараховують пільгу на квартплату та вивезення сміття

Хоча обидві послуги компенсуються на 75%, принцип їх розрахунку відрізняється.

Пільга на вивезення побутових відходів визначається окремо для кожного члена сім'ї, який має право на компенсацію. Соціальна норма становить 0,4167 куб. м сміття на одну особу щомісяця.

При обчисленні знижки на квартплату враховується площа житла. Пільгова площа становить:

21 кв. м на кожного пільговика;

додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

При цьому остаточний розмір компенсації залежить також від граничної вартості квадратного метра, встановленої державою. Саме тому сума відшкодування може відрізнятися залежно від регіону.

Які нормативи діють для опалення

Для всіх видів опалення застосовується однакова соціальна площа:

21 кв. м на кожного пільговика;

плюс 10,5 кв. м на домогосподарство.

Норми споживання залежать від способу опалення:

централізоване — 0,0383 Гкал на 1 кв. м;

газове — 4 куб. м природного газу на 1 кв. м;

електричне — 30 кВт-год на 1 кв. м.

Як визначити суму компенсації

Самостійно розрахувати пільгу досить просто. Якщо сім'я не перевищила встановлений соціальний норматив, держава компенсує 75% вартості послуги.

Наприклад, домогосподарство використало за місяць 200 кВт-год електроенергії. За тарифу 4,32 грн за кВт-год вартість спожитої електрики становитиме 864 грн.

Розраховується знижка так:

загальна сума до оплати — 864 грн;

компенсація від держави (75%) — 648 грн;

власний платіж споживача — 216 грн.

За таким самим принципом можна визначити орієнтовний розмір компенсації і за іншими житлово-комунальними послугами, якщо їх споживання не перевищує встановлені соціальні нормативи.

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