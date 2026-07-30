Льготы для УБД на коммунальные услуги: какую сумму вернут на карту в августе

Квитанции за коммунальные услуги, удостоверение и медаль УБД в руках, деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине имеют право на 75-процентную компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Льгота предоставляется в денежной форме и распространяется не только на самого ветерана, но и на отдельных членов его семьи. Однако государство возмещает расходы только в пределах установленных социальных нормативов, поэтому размер выплаты зависит от объемов потребления и вида коммунальной услуги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько денег за коммуналку получат участники боевых действий в августе.

Какие коммунальные услуги компенсируются участникам боевых действий

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий могут получить компенсацию в размере 75% стоимости ряда жилищно-коммунальных услуг.

Онлайн-медиа Министерства обороны Украины "АрмияInform" разъяснило, что в перечень входят:

содержание жилья (квартплата);

поставка природного газа;

централизованное или индивидуальное отопление;

электроэнергия;

водоснабжение и водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

топливо для домов без центрального отопления.

Кто из семьи ветерана может воспользоваться льготой

Право на компенсацию имеют не только сами участники боевых действий. Льгота также распространяется на членов семьи, проживающих вместе с ветераном.

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К ним относятся:

супруг или супруга;

дети до 18 лет;

не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;

лица с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника.

Компенсация начисляется только в пределах социальных нормативов, установленных государством.

Какие нормы действуют в отношении водоснабжения

75-процентная льгота на воду распространяется только на определенный объем потребления.

Если жилье обеспечено горячей водой:

холодная вода — до 2 куб. м на человека ежемесячно;

горячая вода — до 1,6 куб. м;

водоотведение — до 3,6 куб. м.

Если горячей воды нет или ее не подают более двух недель:

холодная вода — до 3,6 куб. м;

водоотведение — до 3,6 куб. м.

Какие лимиты установлены для электроэнергии

Социальная норма зависит от того, чем оборудовано жилье.

Газовая плита и горячая вода:

70 кВт-ч — на первого члена семьи;

по 30 кВт-ч — на каждого следующего;

максимум — 190 кВт-ч.

Электроплита и горячая вода:

110 кВт-ч — на первого человека;

по 30 кВт-ч — на каждого следующего;

не более 230 кВт-ч.

Электроплита без горячей воды:

130 кВт-ч — на первого человека;

по 30 кВт-ч — на каждого следующего;

общий лимит — 250 кВт-ч.

Без электроплиты и централизованного горячего водоснабжения:

100 кВт-ч — на первого жильца;

по 30 кВт-ч — на каждого последующего;

максимум — 220 кВт-ч.

Какие ограничения действуют на потребление газа

Норма природного газа также зависит от того, для каких нужд его используют.

На одного человека в месяц предусмотрено:

3,3 куб. м — если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение;

5,4 куб. м — если используется только газовая плита;

10,5 куб. м — если установлены газовая плита и газовая колонка.

Как начисляется льгота на квартплату и вывоз мусора

Хотя обе услуги компенсируются на 75%, принцип их расчета различается.

Льгота на вывоз бытовых отходов определяется отдельно для каждого члена семьи, имеющего право на компенсацию. Социальная норма составляет 0,4167 куб. м мусора на одного человека ежемесячно.

При расчете скидки на квартплату учитывается площадь жилья. Льготная площадь составляет:

21 кв. м на каждого льготника;

дополнительно 10,5 кв. м на семью.

При этом окончательный размер компенсации зависит также от предельной стоимости квадратного метра, установленной государством. Именно поэтому сумма возмещения может отличаться в зависимости от региона.

Какие нормативы действуют для отопления

Для всех видов отопления применяется одинаковая социальная площадь:

21 кв. м на каждого льготника;

плюс 10,5 кв. м на домохозяйство.

Нормы потребления зависят от способа отопления:

централизованное — 0,0383 Гкал на 1 кв. м;

газовое — 4 куб. м природного газа на 1 кв. м;

электрическое — 30 кВт-ч на 1 кв. м.

Как определить сумму компенсации

Самостоятельно рассчитать льготу довольно просто. Если семья не превысила установленный социальный норматив, государство компенсирует 75% стоимости услуги.

Например, домохозяйство использовало за месяц 200 кВт-ч электроэнергии. При тарифе 4,32 грн за кВт-ч стоимость потребленной электроэнергии составит 864 грн.

Скидка рассчитывается следующим образом:

общая сумма к оплате — 864 грн;

компенсация от государства (75%) — 648 грн;

собственный платеж потребителя — 216 грн.

По тому же принципу можно определить ориентировочный размер компенсации и по другим жилищно-коммунальным услугам, если их потребление не превышает установленные социальные нормативы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как участнику боевых действий встать на квартирную очередь. Подать заявление могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Ветераны, состоящие на квартирном учете, имеют право получить жилье от государства или денежную компенсацию.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы полагаются женам участников боевых действий. Действующее законодательство предусматривает ряд социальных гарантий, позволяющих существенно сократить расходы семьи на жилье и коммунальные услуги.