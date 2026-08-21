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Головна Економіка Чи можуть водоканали встановити єдиний тариф для українців

Чи можуть водоканали встановити єдиний тариф для українців

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 14:10
Тарифи на воду в Україні: експерт пояснив, чому неможливо встановити єдину ціну для всіх
Платіжки і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Протягом літа 2026 року чимало водоканалів підвищили тарифи для побутових споживачів. Однак зростання відбулося нерівномірно: десь ціни змінилися втричі, а десь на 10% максимум. Виникає питання, чому для різних населених пунктів не можна встановити однакову чи наближену вартість води, за прикладом електропостачання.

Про це ексклюзивно розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Новини.LIVE.

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Чому тарифи на воду сильно відрізняються

Поки в Харкові централізоване водопостачання коштує 16 грн за кубометр, а водовідведення — 8,5 грн (загалом виходить 24,5 грн із ПДВ), мешканці Полтави вимушені платити 84,9 грн за кубометр. Схожа ситуація спостерігається по всій Україні, коли тарифи в населених пунктах варіюються в кілька разів.

За словами експерта, цьому існує об’єктивне пояснення. Неможливо встановити однакову вартість для всіх, оскільки в кожному місті унікальна природна ситуація та забезпечення водними ресурсами: різні річки та водойми, звідки відбувається забір води.

"Плюс у нас різні можливості водоканалів — є більш старі, які ледве "дихають", є модернізовані. Також враховується шлях від водоканалу до населеного пункту. Тому дійсно індивідуальна ситуація — не може бути одного тарифу на всіх", — констатував Андрій Новак.

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Як змінилися тарифи на воду в Україні

Влітку 2026 року більшість водоканалів повідомили про зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення. Так, в Ірпені споживачі почали витрачати 82,42 грн/куб замість 56,88 грн, у Полтаві — 84,9 грн/куб замість 33,7 грн, в Одесі — 65,54 грн/куб замість 35,16 грн, у Вінниці — 81,07 грн/куб замість 25,57 грн, у Чернівцях — 63,5 грн/куб замість 27,9 грн.

Перелік населених пунктів, де містяни отримують оновлені платіжки за воду, доволі широкий. Компанії пояснили перегляд цін об’єктивними факторами: не вистачає коштів на обслуговування мереж, зарплати працівників, купівлю обладнання, відновлення пошкоджених об’єктів, оплату електроенергії тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що українців хочуть захистити від підняття тарифів на комунальні послуги. У Верховній Раді зареєстрували одразу два законопроєкти, спрямовані на введення нових механізмів стримування цін. Ініціативи з’явилися з огляду на наближення опалювального сезону.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки українці платитимуть за світло з 1 вересня. Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним — 4,32 грн за кВт-год. Уночі вартість знижується до 2,16 грн за кВт-год за умови підключення двозонного лічильника.

тарифи комунальні послуги водопостачання комунальні служби платіжка
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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