Підвищення зарплат і стипендій, нові купюри, КЕП: що зміниться для українців з 1 вересня

Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Українців чекає багато економічних і фінансових нововведень у вересні 2026 року. Йдеться про підвищення стипендій та заробітних плат для окремих категорій працівників, запровадження нового номіналу гривні, перехід на інший стандарт криптографічного захисту, перегляд критерію дохідності для бронювання тощо. Ми розібралися, до чого готуватися українцям найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні нововведення вересня 2026 року в Україні.

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Підвищення зарплати вчителів

З 1 вересня зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, молоді вчителі почнуть заробляти від 12 800 грн, а працівники з досвідом — від 17 000 грн (виплати "на руки").

Проте незрозуміло, як саме планують реалізувати нововведення. Міністерство освіти та науки направило на погодження проєкт нової системи оплати праці, згідно з якою розрахунок посадового окладу прив'яжуть до середньомісячного номінального доходу штатного працівника.

Банкнота номіналом 2 000 грн

Національний банк введе в обіг купюри номіналом 2 000 грн з 4 вересня. Нова готівка характеризується зображенням поета Василя Стуса на лицьовому боці, двома десятками сучасних елементів захисту, розміром 75 х 166 мм і фіолетово-синіми відтінками дизайну.

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"Це перша у світі банкнота, в якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку Anima Colour — поліхромну та анімовану. Дизайн розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі", — пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Підвищені стипендії для студентів

Академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти зростуть вже з 1 вересня 2026 року. Постанову, підготовлену МОН за ініціативою президента Володимира Зеленського, ухвалив Кабінет Міністрів. Нові розміри грошового забезпечення перебуватимуть на такому рівні:

ординарна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти — 2 500 грн замість 1 250 грн;

ординарна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти — 3 020 грн замість 1 510 грн;

академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір — 3 860 грн замість 1 930 грн;

ординарна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти — 4 000 грн замість 2 000 грн;

академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір — 5 100 грн замість 2 550 грн;

іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів, для студентів закладів професійної освіти — 5 000 грн замість 2 500 грн;

іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів, для студентів закладів фахової передвищої освіти — 6 040 грн замість 3 020 грн;

іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів, для студентів закладів вищої освіти — 8 000 грн замість 4 000 грн;

стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту Малої академії наук — 5 200 грн замість 2 600 грн;

стипендія Кабінету Міністрів переможцям всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури — 4 720 грн замість 2 360 грн;

стипендія імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіти — 5 440 замість 2 720 грн;

стипендія Президента України переможцям конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка — 2 840 грн замість 1 420 грн (для учнів), 5 740 грн замість 2 870 грн (для студентів закладів фахової передвищої освіти), 7 600 грн замість 3 800 грн (для студентів закладів вищої освіти).

Зарплатні вимоги до бронювання

Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" № 692 встановила нові зарплатні критерії. З 1 вересня офіційний дохід співробітника, якого хочуть забронювати, повинен становити не менше 25 941 грн (три мінімальні зарплати).

Якщо людина працює в установі чи організації, яка розташована і фактично провадить діяльність на території можливих/активних бойових дій чи в тимчасово окупованому населеному пункті, індивідуальна зарплата повинна дорівнювати не менше 21 617,5 грн (2,5 МЗП).

Новий стандарт криптографічного захисту

Україна перейде на криптографічний стандарт "Купина" з 1 вересня 2026 року. Це означає, що кваліфіковані електронні підписи не будуть формуватися з використанням застарілого радянського алгоритму. КЕП, видані до вересня, залишаться чинними, тому перевипускати ключі не доведеться. Документи, ними підписані, так само повністю збережуть юридичний статус.

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