Изменения для украинцев в Германии с 1 сентября: что будет с зарплатой и временной защитой

Немецкий город, люди переходят дорогу. Фото: Pexels

Украинцы, планирующие поездку в Германию, должны ознакомиться с изменениями и нововведениями, запланированными на сентябрь 2026 года. Они коснутся минимальной заработной платы и употребления алкоголя в общественных местах. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам за рубежом в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии по состоянию на сентябрь.

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Минимальная зарплата в Германии

В течение 2026 года размер минимальной зарплаты меняться не будет, согласно информации на сайте Федерального правительства Германии. Сотрудники могут рассчитывать на почасовую ставку 13,90 евро брутто (с учетом обязательных налогов и сборов). За месяц сумма достигает примерно 2 409 евро брутто.

В то же время с 1 сентября вступит в силу норма Седьмого регламента о минимальной заработной плате при временной занятости, которая предусматривает повышение гарантированной почасовой ставки с 14,96 до 15,33 евро брутто. Это касается сотрудников, нанятых на временной основе.

Алкоголь в общественных местах

Главная государственная железнодорожная компания Германии Deutsche Bahn введет запрет на употребление алкогольных напитков. Ограничение охватит около 5 400 вокзалов по всей стране, однако его внедрение будет происходить постепенно. С 1 сентября правило распространится на:

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центральный вокзал Берлина;

вокзал Берлин-Гезундбруннен;

главные вокзалы Киля и Брауншвейга.

При этом запрет не касается употребления алкоголя в кафе и ресторанах, работающих на территории вокзалов, а также в поездах, где легально продают пиво/вино. За нарушение нового требования грозит принудительное удаление со станции.

Временная защита для украинцев

Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Но в августе вступили в силу новые правила для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет — они должны подтвердить выполнение воинской обязанности в Украине, дабы получить соответствующий статус за границей.

Изменения касаются граждан, прибывших в Германию после 31 июля 2026 года. Для украинцев со статусом временной защиты, действующим на указанную дату, нововведений не предусмотрено. Другими словами, автоматического убежища для мужчин мобилизационного возраста больше нет.

Ранее Новини.LIVE писали, через сколько лет можно претендовать на гражданство Германии. Иностранцы должны соблюсти минимальный срок проживания, чтобы подать заявку на оформление паспорта. Кроме того, необходимо выполнить другие обязательные требования, например, знать язык.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцев призвали ставить в паспорте отметку о пересечении границы. Это поможет подтвердить дату выезда и избежать бюрократических проблем. В частности при оформлении временной защиты в странах Европейского Союза.