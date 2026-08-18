Минимальная сумма для въезда в Германию: сколько наличных нужно на недельную поездку

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Для подтверждения платежеспособности украинцам может потребоваться показать определенную сумму на границе Германии. Большинство европейских стран требуют от иностранцев предъявить минимальную сумму наличных, которой хватит на весь период запланированного пребывания. Мы выяснили, какую сумму следует накопить украинцам, желающим проживать за границей в течение семи дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Германии в Киеве.

Минимальная сумма для въезда в Германию

Предъявлять наличные на границе приходится не всем иностранцам. Это зависит от результатов проверки при прохождении контроля в пункте пропуска. Сотрудники обращают внимание на индивидуальные обстоятельства, в частности:

цель поездки;

продолжительность пребывания;

наличие жилья (у друзей, родственников, в арендованной квартире либо отеле);

подтверждение запланированного возвращения в Украину (билет на поезд, автобус и др.).

"Если иностранный гражданин не может документально подтвердить эти обстоятельства или хотя бы предоставить достоверную информацию о своем пребывании, то у него должны быть денежные средства в размере 45 евро в сутки", — говорится на портале.

Для подтверждения финансовой состоятельности иностранцы могут предъявить наличные деньги, выписку с банковского счета, гарантийный депозит от лица, пригласившего их в Германию. При поездках в другие страны Шенгенской зоны контроль со стороны пограничников осуществляется по аналогичным критериям, однако минимальные суммы различаются.

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Какая сумма требуется для недельной поездки

Пребывание на территории Германии в течение семи дней может требовать от иностранцев, в частности украинцев, наличия минимальной суммы в размере 315 евро (более 16 000 грн по официальному курсу Национального банка). В то же время желательно иметь при себе больше наличных, дабы у сотрудников пограничной службы не было оснований усомниться в платежеспособности путешественника.

Отметим, туристов могут остановить еще при въезде в Польшу, Венгрию, Словакию или Румынию, ведь между странами Шенгенской зоны пограничный контроль отсутствует. То есть доехать до Германии украинцы не смогут — им сразу откажут в дальнейшем путешествии.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько денег нужно на недельную поездку в Польшу. Пограничники требуют от иностранцев подтверждения платежеспособности, а минимальная сумма наличных составляет 75 злотых на каждый день запланированного пребывания. Если поездка продлится до четырех дней, общая сумма составляет 300 злотых.

Также Новини.LIVE рассказывали, из-за каких активов украинцы могут лишиться социальной помощи в Германии. Право на выплаты имеют лица от 15 лет, постоянно проживающие на территории страны, но не способные самостоятельно себя обеспечить. При назначении поддержки учитывается наличие конкретного имущества.