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Поездка в Польшу на неделю: какую сумму нужно показать на границе

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 15:15
Минимальная сумма на границе Польши: сколько нужно украинцам для поездки на неделю
Пункт пропуска на границе с Польшей. Фото: Google Maps

Иностранцы, пытающиеся пересечь границу Польши, должны подтвердить свою платежеспособность. Это означает, что в пункте пропуска необходимо предъявить определенную сумму наличных, которой хватит на весь период пребывания. Возникает вопрос, сколько именно денег украинцам нужно накопить перед поездкой, если запланированная продолжительность путешествия — семь дней.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую сумму наличных необходимо предъявить на польской границе в августе 2026 года.

Правила пересечения границы Польши

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, иностранцы должны иметь средства к существованию в виде наличных денег. Правила расчета суммы, необходимой для въезда на территорию страны, утверждены постановлением Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года.

В августе 2026 года требования к платежеспособности украинцев, желающих пересечь границу Польши, такие:

  • 300 злотых (3 600 грн) — для поездки продолжительностью до четырех дней включительно;
  • 75 злотых (900 грн) на каждый день запланированного пребывания — для путешествия продолжительностью более четырех календарных дней.

Кроме того, необходимо иметь средства на возвращение в Украину. Речь идет об обратном билете на поезд или автобус, а в случае отсутствия такого документа — об эквивалентной сумме, но не менее 200 злотых (2 400 грн). Это правило не распространяется на иностранцев, въехавших на территорию страны на собственном транспорте.

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Сколько денег нужно для недельной поездки

Пребывание в Польше в течение недели требует от иностранцев подтверждения платежеспособности на указанный период. Минимальная сумма, которую придется предъявить на границе, составляет 525 злотых (6 300 грн) плюс 200 злотых при отсутствии обратного билета.

В то же время украинцам рекомендуют накопить больше наличных, дабы точно избежать вопросов со стороны пограничников. Деньги на банковском счете не помогут решить проблему, если нет официальной выписки о балансе по карте. То есть желательно иметь именно бумажные купюры, а не полагаться на удачу.

Для дополнительного подтверждения цели и продолжительности пребывания в Польше могут понадобиться определенные документы. Например, бронирование номера в отеле на указанный период, квитанция об аренде квартиры, направление в медицинское учреждение или оздоровительный центр, справка об участии в туристическом или ином мероприятии.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие лимиты и ограничения действуют на ввоз товаров в Польшу. Запрещено перевозить любые молочные и мясные продукты, в частности сало, колбасу, сыр и др. Существуют четкие правила относительно количества сигарет, алкоголя и наличных денег по состоянию на 2026 год.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцев могут депортировать из Германии и Польши. Причины бывают разные, но самые распространенные — просрочка документов, совершение уголовного преступления, ведение бизнеса без официальной регистрации. Даже неудачная шутка может привести к депортации.

Польша деньги наличка выезд за границу пересечение границы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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