Мінімальна сума на кордоні Польщі: скільки треба українцям для поїздки на тиждень

Пункт пропуску на кордоні Польщі. Фото: Google Maps

Іноземці, які намагаються перетнути кордон Польщі, повинні підтвердити свою платоспроможність. Це означає пред'явити в пункті пропуску певну суму готівки, якої вистачить на весь період перебування. Виникає питання, скільки саме коштів українцям треба накопичити перед поїздкою, якщо запланований час подорожі — сім днів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку суму готівки необхідно показати на польському кордоні в серпні 2026 року.

Правила перетину кордону Польщі

Згідно з інформацією на урядовими порталі Республіки Польща, іноземці повинні мати засоби для існування у вигляді готівки. Правила розрахунку суми, необхідної для в'їзду на територію країни, затверджені постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

У серпні 2026 року вимоги до платоспроможності українців, які хочуть перетнути кордон Польщі, такі:

300 злотих (3 600 грн) — для поїздки тривалістю до чотирьох днів включно;

75 злотих (900 грн) на кожен день запланованого перебування — для подорожі тривалістю понад чотири календарні дні.

Додатково необхідно мати кошти на повернення в Україну. Йдеться про зворотний квиток на поїзд чи автобус, а в разі відсутності документа — еквівалент його вартості, але не менше 200 злотих (2 400 грн). Правило не діє для іноземців, які в'їхали на територію країни на власному транспорті.

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Перебування у Польщі протягом тижня вимагає від іноземців підтвердження платоспроможності на вказаний період. Мінімальна сума, яку доведеться показати на кордоні, становить 525 злотих (6 300 грн) плюс 200 злотих за умови відсутності зворотного квитка.

Водночас українцям радять накопичити більше готівки, аби точно уникнути запитань з боку прикордонників. Кошти на банківському рахунку на допоможуть вирішити проблему, якщо немає офіційної виписки про баланс на карті. Тобто бажано мати саме паперові купюри, а не сподіватися на удачу.

Для додаткового підтвердження мети і тривалості перебування в Польщі можуть знадобитися певні документи. Наприклад, бронювання кімнати у готелі на вказаний період, квитанція на оренду квартири, направлення до медичного закладу чи оздоровчого центру, довідка про участь у туристичному чи іншому заході.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які ліміти та обмеження діють на ввезення товарів у Польщу. Заборонено транспортувати будь-які молочні та м'ясні продукти, зокрема сало, ковбасу, сир та ін. Існують чіткі правила щодо кількості сигарет, алкоголю і готівки станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українців можуть депортувати з Німеччини та Польщі. Причини бувають різні, але найпопулярніші — прострочення документів, вчинення кримінального злочину, ведення бізнесу без офіційної реєстрації. Навіть невдалий жарт може призвести до депортації.