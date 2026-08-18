Мінімальна сума для в’їзду в Німеччину: скільки готівки треба на тижневу поїздку

Українські біженці. Фото: УНІАН

Для підтвердження платоспроможності українцям може знадобитися показати певну суму на кордоні Німеччини. Більшість європейських держав вимагають від іноземців пред'явлення мінімального обсягу готівки, якого вистачить на весь період запланованого перебування. Ми розібралися, скільки варто накопичити українцям, які хочуть проживати за кордоном протягом семи днів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

Мінімальна сума для в'їзду в Німеччину

Пред'являти готівку на кордоні доводиться не всім іноземцям. Це залежить від результатів перевірки під час проходження контролю в пункті пропуску. Службовці звертають увагу на індивідуальні обставини, зокрема:

мету поїздки;

тривалість перебування;

наявність житла (у друзів, родичів, на орендованій квартирі чи в готелі);

підтвердження запланованого повернення в Україну (квиток на потяг, автобус тощо).

"Якщо іноземний громадянин не може документально підтвердити ці обставини або хоча б надати правдиву інформацію щодо свого перебування, то в нього мають бути наявні грошові кошти у розмірі 45 євро на добу", — йдеться на порталі.

Для доведення фінансової спроможності іноземці можуть показати готівку, виписку з банківського рахунку, гарантійний депозит від особи, яка запросила у Німеччину. Під час поїздок в інші країни Шенгенської зони контроль з боку прикордонників відбувається за аналогічними критеріями, однак мінімальні суми відрізняються.

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Яка сума потрібна для тижневої поїздки

Перебування на території Німеччини протягом семи днів може вимагати від іноземців, зокрема українців, наявності мінімальної суми в розмірі 315 євро (понад 16 000 грн за офіційним курсом Національного банку). Водночас бажано накопичити більше готівки, аби співробітники прикордонної служби не мали підстав засумніватися у платоспроможності мандрівника.

Зауважимо, зупинити туристів можуть ще при в'їзді у Польщу, Угорщину, Словаччину або Румунію, адже між країнами Шенгенської зони прикордонний контроль відсутній. Тобто доїхати до Німеччини українці не зможуть — їм одразу відмовлять у подальшій подорожі.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки грошей потрібно на тижневу поїздку в Польщу. Прикордонники вимагають від іноземців доведення платоспроможності, а мінімальна сума готівки становить 75 злотих на кожен день запланованого перебування. Якщо поїздка триватиме до чотирьох днів, загальна сума складає 300 злотих.

Також Новини.LIVE розповідали, через які активи українці можуть залишитися без соціальної допомоги в Німеччині. Право на виплати мають особи від 15 років, які постійно проживають на території країни, але не можуть самостійно себе забезпечити. Під час призначення підтримки враховують наявність конкретного майна.