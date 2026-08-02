Пособия в Германии: какое имущество может помешать украинцам оформить выплаты

Условия получения пособия в Германии. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, находящиеся в Германии под временной защитой и обращающиеся за социальной помощью в Jobcenter, должны учитывать, что при рассмотрении заявления проверяется не только уровень доходов. Важную роль играет и общее имущественное положение семьи.

О том, из-за какого имущества украинцы в Германии могут лишиться выплат от государства, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное агентство по занятости Германии.

Кто может получать выплаты в Германии

Право на пособие имеют люди в возрасте от 15 лет, постоянно проживающие в Германии, еще не достигшие пенсионного возраста и не способные самостоятельно обеспечить себя. Если доходов семьи недостаточно для оплаты жилья, питания, коммунальных услуг и других необходимых расходов, она может претендовать на государственную поддержку.

В то же время отсутствие работы не означает автоматического назначения выплат. Перед принятием решения Jobcenter проверяет, есть ли у заявителя имущество или другие активы, которые можно использовать для покрытия расходов на проживание.

Какое имущество учитывается при назначении пособия в Германии

При оценке материального положения учитывается практически всё имущество, имеющее рыночную стоимость. В частности, проверяются:

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наличные деньги;

автомобили;

средства на банковских счетах;

накопительные страховые программы;

квартиры, дома и другую недвижимость;

другие активы, которые можно быстро продать;

акции, облигации и другие финансовые активы;

драгоценные металлы, драгоценности и ювелирные изделия.

В немецкой системе социального обеспечения действует принцип, согласно которому человек сначала должен использовать собственные финансовые возможности, а уже потом обращаться за государственной помощью.

Какие сбережения разрешены в первый год получения помощи

После назначения пособия действует так называемый период ожидания. В это время правила в отношении имущества являются более мягкими:

первый член семьи может иметь активы на сумму до 40 тысяч евро без потери права на выплаты;

для каждого следующего члена семьи допустимый лимит увеличивается еще на 15 тысяч евро.

Например, семья из двух человек может владеть имуществом и сбережениями на общую сумму до 55 тысяч евро и при этом получать социальную помощь.

Если выплаты были приостановлены как минимум на один полный месяц, например, в связи с официальным трудоустройством, а впоследствии человек снова потерял работу, период ожидания может начаться заново.

Что меняется после первого года получения выплат

По истечении первого года получения помощи требования становятся более строгими. Максимально допустимая сумма сбережений сокращается до 15 тысяч евро на каждого члена семьи.

Если стоимость имущества или накоплений превышает этот лимит, человек должен сначала использовать часть собственных средств для покрытия расходов на проживание. Только после того, как объем активов уменьшится до установленного уровня, он снова сможет претендовать на государственную поддержку.

Отдельные правила также предусмотрены для нетрудоспособных членов семьи. Если они проживают вместе с человеком, получающим помощь от Jobcenter, они также могут оформить выплаты. Для этого нужно подать отдельное заявление в соответствующий центр занятости.

Ранее Новини.LIVE писали, что размер зарплаты — один из важнейших критериев при поиске работы в Германии. На неё влияют специальность, спрос на работников, регион и другие факторы. Поэтому стоит знать, где именно в Германии в 2026 году можно заработать больше всего.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы, которые из-за войны уехали в Польшу или Германию, и в дальнейшем будут получать государственную помощь. В августе 2026 года основные программы поддержки остаются в силе, но правила их начисления в каждой стране разные. Размер и право на выплаты могут зависеть от наличия детей, работы, даты переезда или статуса пребывания.