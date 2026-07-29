Помощь украинцам в Польше и Германии в августе: что будет с деньгами и где будут платить больше

Польские злотые, люди на улицах Старого города в Торуне, Польша, евро. Фото: Pexels, Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые из-за войны переехали в Польшу или Германию, по-прежнему могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны этих государств. В августе 2026 года большинство программ останется без изменений, однако условия назначения выплат в этих странах существенно различаются. В одних случаях помощь зависит от наличия детей или официального трудоустройства, в других — от даты въезда или статуса пребывания.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше и Германии в августе, рассказывают Новини.LIVE.

Какие выплаты могут получить украинцы в Польше

По данным из официальных источников, украинцы со статусом PESEL UKR имеют право оформить сразу несколько видов государственной помощи:

Программа 800+. Семьи получают по 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет независимо от уровня дохода. По текущему курсу это около 9 тыс. грн в месяц. При этом ребенок должен учиться в польской школе или посещать детский сад, а родители — официально работать в Польше.

Dobry Start. Перед началом учебного года семьям выплачивают единовременную сумму в размере 300 злотых на каждого школьника. Деньги предназначены для приобретения школьных принадлежностей, одежды, учебников и других необходимых вещей.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Семьи могут получить до 12 тыс. злотых на второго и каждого последующего ребенка в возрасте от 12 до 35 месяцев. Выплаты производятся частями в течение нескольких лет, а общая сумма превышает 135 тыс. грн.

Aktywnie w żłobku. Для компенсации расходов на ясли, детский клуб или услуги дневного воспитателя родителям выплачивают до 1 500 злотых ежемесячно. Для детей с инвалидностью компенсация может быть выше. Подать заявление можно онлайн через систему ZUS. Программой могут воспользоваться только украинцы со статусом PESEL UKR, которые официально трудоустроены.

Пособие по безработице. Его назначают тем, кто потерял работу после не менее 365 дней официального трудоустройства с уплатой страховых взносов в течение последних 18 месяцев. Сам по себе статус PESEL UKR не гарантирует получение такой выплаты.

Социальная помощь малообеспеченным. Если семья оказалась в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, инвалидности или по другим причинам, можно обратиться в социальные службы. Они могут назначить временную денежную помощь или предоставить продуктовые наборы. Основное условие — доход семьи должен быть ниже установленного прожиточного минимума.

Кроме того, в Польше продолжает действовать Zasiłek rodzinny — пособие для семей с небольшими доходами. Его размер зависит от возраста ребенка и составляет примерно от 95 до 135 злотых в месяц.

Наряду с этой выплатой можно оформить дополнительную поддержку, в частности:

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1 000 злотых в виде единовременного пособия при рождении ребенка (becikowe);

доплату для одиноких матерей или родителей;

компенсацию расходов на обучение ребенка в другом городе.

Воспользоваться программой могут семьи, если средний доход на одного человека не превышает 674 злотых в месяц или 764 злотых, если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью.

Для оформления выплат необходимо обратиться в местный центр социальной помощи.

Денежная помощь для украинцев в Германии

В Германии система социальной поддержки в большей степени ориентирована на интеграцию людей на рынок труда. Размер помощи зависит не только от семейного положения, но и от даты прибытия в страну и правового статуса.

В августе базовые выплаты останутся следующими:

563 евро — для одиноких людей и одиноких родителей;

506 евро — для каждого из супругов или партнеров;

451 евро — для молодежи до 25 лет, проживающей вместе с родителями.

Помимо денежной помощи, получателям и в дальнейшем будут компенсировать расходы на жилье и отопление, а также обеспечивать медицинское страхование.

Выплаты за август поступят 31 июля, поскольку в Германии социальную помощь традиционно перечисляют авансом.

Украинцы, прибывшие в страну до 1 апреля 2025 года, остаются в системе Bürgergeld и продолжают получать полный пакет социальной поддержки.

Тем, кто въехал после этой даты, помощь назначают по правилам системы AsylbLG. В таком случае одиноким выплачивают 455 евро в месяц, а супругам — по 409 евро каждому.

Украинские семьи с детьми также могут претендовать на ряд дополнительных выплат:

Пособие на детей. Его размер зависит от возраста ребенка: 471 евро — для детей 14–17 лет, 390 евро — для детей 6–13 лет и 357 евро — для детей до шести лет.

Kindergeld — по 259 евро ежемесячно на каждого ребенка.

Kinderzuschlag — доплата работающим родителям в размере до 297 евро на ребенка.

Государственные алименты — от 227 до 394 евро, если один из родителей не платит алименты.

Кроме того, дети могут бесплатно получать школьные принадлежности, питание, участвовать в экскурсиях и кружках за счет государства.

Беременным женщинам могут выплачивать около 95 евро ежемесячно, а также единовременное пособие от 500 до 1 000 евро на приобретение вещей для новорожденного.

После рождения ребенка родители могут оформить Elterngeld, минимальный размер которого составляет 300 евро в месяц.

Для украинцев, официально работавших в Германии, предусмотрены отдельные виды финансовой поддержки. В частности:

пособие по безработице ALG I — 60% прежнего заработка или 67%, если есть дети;

жилищная субсидия (Wohngeld) — для тех, чей доход недостаточен для оплаты аренды.

При этом законодательство не позволяет одновременно получать социальную помощь и Wohngeld.

Люди, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут оформить Pflegegeld. Размер этой помощи зависит от степени потребности в уходе и составляет от 347 до 990 евро в месяц.

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