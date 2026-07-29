Допомога українцям в Польщі та Німеччині у серпні: що буде з грошима та де платитимуть більше

Польські злоті, люди на вулицях Старого міста Торуня у Польщі, євро. Фото: Pexels, Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які через війну переїхали до Польщі або Німеччини, й надалі можуть розраховувати на фінансову підтримку від держав. У серпні 2026 року більшість програм залишиться без змін, однак умови призначення виплат у цих країнах суттєво відрізняються. В одних випадках допомога залежить від наявності дітей чи офіційного працевлаштування, в інших — від дати в'їзду або статусу перебування.

На яку допомогу можуть розраховувати українці у Польщі та Німеччині у серпні, розповідають Новини.LIVE.

Які виплати можна отримати українці в Польщі

За даними з офіційних джерел, українці зі статусом PESEL UKR мають право оформити одразу кілька видів державної допомоги:

Програма 800+. Родини отримують по 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років незалежно від рівня доходу. За нинішнім курсом це близько 9 тис. грн на місяць. Водночас дитина має навчатися у польській школі або відвідувати дитячий садок, а батьки — офіційно працювати в Польщі.

Dobry Start. Перед початком навчального року сім'ям виплачують одноразово 300 злотих на кожного школяра. Гроші призначені для придбання шкільного приладдя, одягу, підручників та інших необхідних речей.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Родини можуть отримати до 12 тис. злотих на другу і кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців. Виплати здійснюють частинами протягом кількох років, а загальна сума перевищує 135 тис. грн.

Aktywnie w żłobku. Для компенсації витрат на ясла, дитячий клуб або послуги денного опікуна батькам виплачують до 1 500 злотих щомісяця. Для дітей з інвалідністю компенсація може бути вищою. Подати заяву можна онлайн через систему ZUS. Програмою можуть скористатися лише українці зі статусом PESEL UKR, які офіційно працевлаштовані.

Допомога по безробіттю. Її призначають тим, хто втратив роботу після щонайменше 365 днів офіційного працевлаштування зі сплатою страхових внесків протягом останніх 18 місяців. Сам по собі статус PESEL UKR не гарантує отримання такої виплати.

Соціальна допомога малозабезпеченим. Якщо сім'я опинилася у складних життєвих обставинах через хворобу, інвалідність або інші причини, можна звернутися до соціальних служб. Вони можуть призначити тимчасову грошову допомогу або надати продуктові набори. Основна умова — дохід сім'ї має бути нижчим за встановлений прожитковий мінімум.

Крім цього, у Польщі продовжує діяти Zasiłek rodzinny — допомога для сімей із невеликими доходами. Її розмір залежить від віку дитини і становить приблизно від 95 до 135 злотих на місяць.

Разом із цією виплатою можна оформити додаткову підтримку, зокрема:

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1 000 злотих одноразової допомоги при народженні дитини (becikowe);

доплату для одиноких матерів або батьків;

компенсацію витрат на навчання дитини в іншому місті.

Скористатися програмою можуть сім'ї, якщо середній дохід на одну особу не перевищує 674 злотих на місяць або 764 злотих, якщо в родині виховується дитина з інвалідністю.

Для оформлення виплат необхідно звернутися до місцевого центру соціальної допомоги.

Грошова допомога для українців у Німеччині

У Німеччині система соціальної підтримки більше орієнтована на інтеграцію людей на ринок праці. Розмір допомоги залежить не лише від сімейного стану, а й від дати прибуття до країни та правового статусу.

У серпні базові виплати залишаться такими:

563 євро — для самотніх людей та одиноких батьків;

506 євро — для кожного з подружжя або партнерів;

451 євро — для молоді до 25 років, яка проживає разом із батьками.

Крім грошової допомоги, одержувачам і надалі компенсуватимуть витрати на житло й опалення, а також забезпечуватимуть медичне страхування.

Виплати за серпень надійдуть 31 липня, оскільки в Німеччині соціальну допомогу традиційно перераховують авансом.

Українці, які прибули до країни до 1 квітня 2025 року, залишаються у системі Bürgergeld і продовжують отримувати повний пакет соціальної підтримки.

Тим, хто в'їхав після цієї дати, допомогу призначають за правилами системи AsylbLG. У такому разі самотнім виплачують 455 євро на місяць, а подружжю — по 409 євро кожному.

Українські сім'ї з дітьми також можуть претендувати на низку додаткових виплат:

Допомога на дітей. Її розмір залежить від віку дитини: 471 євро — для дітей 14–17 років, 390 євро — для дітей 6–13 років і 357 євро — для дітей до шести років.

Kindergeld — по 259 євро щомісяця на кожну дитину.

Kinderzuschlag — доплата працюючим батькам у розмірі до 297 євро на дитину.

Державні аліменти — від 227 до 394 євро, якщо один із батьків не сплачує аліменти.

Крім того, діти можуть безплатно отримувати шкільне приладдя, харчування, брати участь в екскурсіях та гуртках за рахунок держави.

Вагітним жінкам можуть виплачувати близько 95 євро щомісяця, а також одноразову допомогу від 500 до 1 000 євро на придбання речей для новонародженого.

Після народження дитини батьки можуть оформити Elterngeld, мінімальний розмір якого становить 300 євро на місяць.

Для українців, які офіційно працювали в Німеччині, передбачені окремі види фінансової підтримки. Зокрема:

допомога по безробіттю ALG I — 60% попереднього заробітку або 67%, якщо є діти;

житлова субсидія Wohngeld — для тих, чий дохід недостатній для оплати оренди.

Водночас отримувати одночасно соціальну допомогу та Wohngeld законодавство не дозволяє.

Люди, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити Pflegegeld. Розмір цієї допомоги залежить від ступеня потреби в догляді та становить від 347 до 990 євро на місяць.

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