Штрафы в Германии: сколько придется заплатить за поврежденное дерево в 2026 году

Штрафы за нанесение ущерба природе в Германии. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После переезда в Германию многие украинцы сталкиваются не только с языковыми барьерами и новыми правилами, но и с довольно строгими требованиями местного законодательства. Некоторые нарушения могут обойтись очень дорого.

О том, какой штраф можно получить в Германии за случайное повреждение дерева, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Федеральный закон об охране природы Германии.

Какой штраф можно получить в Германии за повреждение дерева

В Германии нельзя без разрешения срубать или каким-либо образом наносить вред деревьям и растениям, находящимся под охраной. За такие действия предусмотрены штрафы. Их размер зависит от того, насколько серьезно пострадало дерево:

незначительные повреждения — придется заплатить от нескольких десятков до нескольких сотен евро;

за сильное повреждение или самовольную обрезку дерева, находящегося под охраной закона, штраф обычно составляет от 1 000 до 10 000 евро;

если же такое дерево незаконно срубить, сумма штрафа может достигать 50 000 евро.

Точный размер зависит от федеральной земли, где произошло нарушение.

Могут ли оштрафовать, если дерево было повреждено случайно

Об одном из таких случаев рассказала украинка Людмила Русина, проживающая в стране в качестве беженки. По её словам, в Германии крупные штрафы могут получить даже водители, которые во время ДТП повредили объекты окружающей среды.

Читайте также:

В качестве примера она привела историю украинца, который случайно врезался на автомобиле в дерево. Из-за этого ему пришлось заплатить около 4 тысяч евро.

Людмила объяснила, что городские деревья в Германии находятся под особым контролем. Каждое из них имеет свой инвентарный номер, указанный на специальной табличке.

Если дерево было повреждено, виновник аварии должен не только уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, но и компенсировать все расходы, связанные с последствиями аварии. Речь идет о:

Демонтаж поврежденного дерева. Его утилизацию. Посадку нового дерева.

Если же поврежденное дерево было старым или имело особую ценность, сумма компенсации может вырасти до десятков тысяч евро.

Как избежать крупных штрафов в Германии

Однако, по словам украинки, таких крупных расходов часто можно избежать. Для этого достаточно заранее оформить соответствующий страховой полис, который покрывает подобные случаи.

Именно поэтому в Германии страхование является важной частью повседневной жизни. Многие местные жители не экономят на полисах, ведь они помогают избежать крупных финансовых потерь в непредвиденных ситуациях.

Ранее Новини.LIVE писали, что рыбачить в Германии можно только по правилам: необходимо иметь документы и соблюдать действующие требования. За незаконный вылов рыбы или нарушение норм грозят крупные штрафы, а иногда даже уголовная ответственность.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие украинцы в Германии интересуются, что будет с их выплатами. С июля 2026 года систему помощи изменили: вместо Bürgergeld ввели новую поддержку под названием Grundsicherung.