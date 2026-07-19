Рыбалка в Германии: сколько нужно заплатить и за что штрафуют в 2026 году

Сколько нужно заплатить за рыбалку в Германии в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии рыбалка — это занятие, которое предполагает соблюдение целого ряда требований. За ловлю рыбы без необходимых документов или нарушение установленных правил можно получить огромный штраф, а в отдельных случаях даже попасть в тюрьму.

О том, какие разрешения нужны для рыбалки в Германии и во сколько обойдется отдых с удочкой у водоема в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько нужно заплатить за рыбалку в Германии

В Германии нельзя просто взять удочку и поехать ловить рыбу на любой водоем. Как рассказала украинская блогерша Людмила Русина, чтобы рыбачить законно, сначала нужно пройти специальное обучение. Курс длится около 30 часов и стоит от 100 до 250 евро (от 5,1 до 12,7 тыс. грн).

После этого будущий рыболов должен изучить примерно 600 экзаменационных вопросов из шести тематических блоков и сдать платный экзамен, который стоит около 50 евро (примерно 2,5 тыс. грн).

Только после успешной сдачи экзамена выдается удостоверение рыболова. Оно действует десять лет, а за его оформление нужно заплатить ещё примерно 75 евро (примерно 3 800 грн).

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В то же время правила могут отличаться в зависимости от федеральной земли. Именно поэтому общие расходы на получение права на рыбалку обычно составляют от 150 до 350 евро (ориентировочно от 7 650 до 17 850 грн).

Однако даже удостоверение не дает права сразу ловить рыбу. Для этого нужно ещё приобрести специальную лицензию. В среднем она стоит около 300 евро в год (15,3 тыс. грн). Сэкономить можно, если вступить в один из местных рыболовных клубов, которые предлагают своим членам более выгодные условия.

Как "бюджетно" порыбачить в Германии в 2026 году

Для тех, кто не планирует рыбачить постоянно, существует упрощенный вариант. В таком случае проходить обучение и сдавать экзамен не нужно.

Достаточно приобрести временную лицензию примерно за 25 евро (около 1 276 грн). Она действует только три месяца в году и только на определенных водоемах. Кроме того, каждый день рыбалки оплачивается отдельно — примерно 19 евро (969 грн).

Каких правил нужно придерживаться и за что штрафуют рыболовов в Германии

После получения всех необходимых документов рыболовы все равно обязаны строго соблюдать установленные правила. Закон регламентирует не только перечень обязательного снаряжения, но и порядок вылова каждого вида рыбы в зависимости от конкретного водоема.

Также каждый рыболов должен вести специальный журнал — в бумажном или электронном виде. В нем необходимо фиксировать каждый выезд на рыбалку и каждую пойманную рыбу.

Записывать нужно даже ту рыбу, которую по правилам необходимо отпустить обратно в водоем. Если этого не сделать, можно получить значительный штраф.

По словам блогерши, наказания за нарушение правил рыболовства в Германии являются одними из самых строгих в Европе. За отдельные нарушения штрафы могут достигать 50 тысяч евро, а за грубые случаи (браконьерство и т. п.) закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что рыбалка — один из самых популярных видов отдыха в Украине. Однако не все рыболовы знают, что штраф могут выписать не только за незаконный вылов. Ответственность может наступить даже за хранение запрещенных снастей, независимо от того, использовались ли они.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине утвердили новые лимиты на добычу дичи и суточные нормы на сезон 2026-2027 годов. Такие правила необходимы для контроля за охотничьими животными, борьбы с браконьерством и защиты дикой природы.