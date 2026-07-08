Правила рыбалки в 2026 году: за что можно получить штраф, даже не дойдя до водоема

За какие снасти налагают штрафы в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбалка остается одним из самых любимых видов отдыха для украинцев. Но далеко не все знают, что штраф можно получить не только за незаконный вылов рыбы. Наказать могут и за хранение некоторых снастей, даже если ими никто не пользовался.

О том, за что рыбак может получить штраф в километрах от водоемов в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на часть 1 статьи 85-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За какие нарушения рыбака могут оштрафовать даже дома

Закон запрещает не только использовать, но и хранить, продавать или рекламировать браконьерские средства для рыбалки. К ним относятся:

взрывчатые и ядовитые вещества;

любые рыболовные сети (косынки, экраны, парашюты, неводы, ставные сети, ятери, пауки);

колющие и зацепные орудия, в частности остроги, драчи и переметы;

оружие для вылова рыбы, кроме специальных гарпунов для подводной охоты.

Отдельно стоит упомянуть электроудочку. Она считается одним из самых опасных способов ловли, ведь электрический ток поражает не только рыбу, но и других обитателей водоема в радиусе до 20 метров.

Какие штрафы грозят за хранение или использование запрещенных средств ловли рыбы

За различные нарушения размер штрафа может быть разным:

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за хранение запрещенных снастей — штраф от 153 до 357 гривен с конфискацией;

за продажу или рекламу браконьерских снастей — до 1 700 гривен для граждан и до 4 250 гривен для должностных лиц;

за использование незаконных снастей во время рыбалки — штраф до 680 гривен с изъятием снастей и незаконного улова.

Если в результате незаконного вылова нанесён существенный ущерб окружающей среде, может наступить уголовная ответственность. В таком случае суд может назначить штраф до 1 700 гривен или ограничение свободы на срок до трёх лет с конфискацией снастей и улова.

Каких правил должны придерживаться рыболовы в 2026 году

Чтобы отдых не закончился штрафом, стоит соблюдать правила любительского рыболовства. Ловить рыбу можно с берега или с лодки на удочки различных типов или спиннинг. При этом одному рыболову разрешено использовать не более пяти крючков.

Есть и ограничения на вылов. За сутки можно забрать с собой до 3 килограммов рыбы и не более 30 раков. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей и сохранит водные биоресурсы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в Украине начинается активный сезон отдыха у водоемов, а для рыболовов действует меньше сезонных запретов. Однако ловить рыбу все равно нужно с соблюдением правил и не превышая разрешенные нормы вылова.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году за нарушение правил рыболовства можно получить не только штраф. В некоторых случаях могут изъять снасти или лодку, обязать возместить причиненный ущерб, а если природе нанесен значительный вред — привлечь к уголовной ответственности.