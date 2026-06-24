Штрафы для рыбаков в Украине: о каких 5 правилах не стоит забывать в июле

Правила рыбалки в Украине в июле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С наступлением лета в Украине вновь начался активный рыболовный сезон. С 1 июля нерестовые запреты полностью снимаются, поэтому рыболовы готовятся отправляться к водоемам. Но важно помнить, что даже после окончания нереста правила никто не отменял. За их нарушение можно получить как обычный штраф, так и более серьезное наказание.

О том, какие ограничения будут действовать для рыболовов и за что можно будет получить штраф в июле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на действующие нормы "Правил любительского рыболовства".

Сколько рыбы можно поймать без штрафов в июле

По правилам один человек может выловить до 3 кг рыбы в сутки и одну трофейную рыбу разрешенного размера. То есть, если последняя пойманная рыба весит больше, чем остаток лимита, ее можно оставить себе.

Например, у вас уже есть 3 кг рыбы, но потом вы поймали щуку весом 4 кг. Если она соответствует разрешенному размеру, забрать её домой можно. Для раков действует отдельная норма — не более 30 штук на одного человека в сутки.

Какую рыбу нельзя забирать в июле

Довольно часто рыбаки нарушают правила, забирая слишком мелкую рыбу. Если рыба не достигла минимального разрешенного размера, её нужно осторожно снять с крючка и сразу отпустить обратно в воду. Среди самых популярных видов минимальные размеры следующие:

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сом — от 80 см;

лещ — от 35 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

карп (сазан) — от 30 до 35 см в зависимости от водоёма.

Перед поездкой на рыбалку лучше ознакомиться с правилами именно для того региона, куда вы направляетесь, ведь в разных водоемах они могут немного отличаться.

Какие снасти можно использовать в июле 2026 года

Для любительской рыбалки можно использовать поплавочные и донные удочки, а также спиннинги с любыми разрешенными приманками. Обычно одному рыбаку разрешено использовать не более семи крючков одновременно. Если на конкретном водоеме действуют другие правила, необходимо соблюдать именно их.

А вот сети, электроудочки, взрывчатка, ядовитые вещества и другие незаконные способы вылова остаются под строгим запретом.

Что нужно иметь при себе рыболову, чтобы не получить штраф в июле

Многие не знают, но во время рыбалки желательно иметь при себе средства для проверки улова. Это может быть обычная линейка или рулетка для измерения длины рыбы, а также устройство для контроля её веса. Это позволит следить за соблюдением норм и избежать штрафов во время проверки.

Дополнительные запреты для рыболовов в июле

Любительская рыбалка предназначена только для личных нужд. Продавать пойманную рыбу без соответствующих документов нельзя. Также нужно быть внимательными к видам, занесенным в Красную книгу Украины. Если такая рыба случайно попала на крючок, её следует сразу отпустить.

Какие штрафы грозят нарушителям правил рыбалки в июле 2026 года

За нарушение правил рыбалки придется не только возмещать ущерб, но и платить штрафы. Согласно статье 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незначительные нарушения, например избыточное количество крючков, могут:

вынести предупреждение;

оштрафовать на сумму от 34 до 170 гривен.

За серьезные нарушения — использование сетей, электроудочек или рыбалку в запрещенных местах — штраф составляет от 340 до 680 гривен. Кроме того, могут изъять рыбу, снасти и даже лодку.

Если незаконный вылов нанёс значительный ущерб рыбным запасам, нарушителю может грозить уже уголовная ответственность в соответствии со статьёй 249 Уголовного кодекса Украины.

Значительным ущербом считаются убытки на сумму свыше 17 тысяч гривен. В таком случае штраф может составить от 17 000 до 85 000 гривен. Также возможно ограничение свободы на срок до трех лет и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рыбалка летом — одно из любимых занятий многих украинцев. Для кого-то это просто отдых на природе, а для других — настоящее хобби. Но стоит помнить, что ловить рыбу бесплатно разрешено не везде.

Также Новини.LIVE сообщали, что во второй половине июня на большинстве водоемов закончился нерестовый запрет. Однако это не означает, что все правила отменены. Рыбалкам по-прежнему необходимо их соблюдать. В частности, под запретом остается вылов видов, занесенных в Красную книгу Украины.