Правила рыбалки летом: какие ограничения отменяют 10 июня и за что будут штрафовать украинцев

Правила рыбалки в июне 2026 года. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года правила рыбалки в Украине немного изменятся. Часть сезонных запретов отменят, но некоторые ограничения останутся в силе и в дальнейшем. За их нарушение по-прежнему могут оштрафовать, поэтому важно знать актуальные правила.

О том, какие изменения ждут любителей рыбалки в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что изменится для рыбаков с середины июня

Главное изменение для рыбаков в июне — завершение нерестового периода на большинстве водоемов. В Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины отмечают, что уже с середины месяца рыбачить можно будет на водохранилищах (с 10 июня), где ранее действовали ограничения.

Однако в части прибрежных и придаточных водоемов (заливы, старицы, поймы) ограничения будут действовать дольше всего — до 30 июня.

Как изменятся правила для рыбаков после отмены нерестового запрета

После завершения нереста для рыбаков возвращаются стандартные правила:

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суточная норма вылова — до 3 кг рыбы одного вида или 1 трофейный экземпляр;

разрешается использовать больше снастей — до 7 крючков на одного человека (во время запрета — не более двух крючков).

Фактически июнь — это переходный месяц, когда правила постепенно смягчаются, но еще не везде действуют обычные условия.

Как изменятся правила вылова раков в июне

В июне все еще действуют сезонные ограничения на вылов раков. Запрет будет продолжаться:

с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — в крупных водохранилищах (в частности Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском);

с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — в других водоемах Украины.

В этот период за каждого незаконно выловленного рака придется заплатить 3 332 гривны штрафа. Стоит также отметить, что на территории Закарпатья широкопалый рак занесен в Красную книгу Украины, поэтому его вылов запрещен в течение всего года без исключений.

По данным Госрыбагентства, после завершения запрета, с 1 июля, вылов раков будет разрешен, но с четкими лимитами. Один человек сможет выловить:

до 30 раков в сутки в обычных водоемах;

до 50 раков в водоемах, где разрешено платное рыболовство.

Также разрешаются различные способы ловли: вручную, с помощью раколовок типа "хапка", на леску с наживкой и другими разрешенными снастями. Но важно помнить об общем ограничении — не более пяти орудий лова на одного человека.

Штрафы для рыбаков в июне 2026 года

Суточные нормы вылова остаются обязательными для всех рыбаков. Превышение лимита — это уже нарушение правил рыболовства. За это предусмотрена административная ответственность.

Согласно части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штраф может составлять до 680 гривен. Кроме этого, в некоторых случаях могут конфисковать улов и орудия лова. Также за каждую незаконно выловленную рыбу дополнительно начисляется компенсация убытков по установленным государством таксам.

Ранее Новини.LIVE писали, что для многих украинцев рыбалка является любимым способом отдыха летом. Однако даже любительский вылов рыбы регулируется определенными правилами, нарушение которых может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что чтобы сохранить и восстановить численность водных биоресурсов, в Украине периодически вводят сезонные ограничения на их вылов. Такие запреты касаются не только рыбы. Один из них начался 1 июня и продлится несколько месяцев.