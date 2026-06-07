Правила риболовлі влітку: які обмеження скасовують 10 червня та за що штрафуватимуть українців

Правила риболовлі в червні 2026 року. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року правила риболовлі в Україні трохи зміняться. Частину сезонних заборон скасують, але деякі обмеження залишаться чинними й надалі. За їх порушення, як і раніше, можуть оштрафувати, тому важливо знати актуальні правила.

Про те, які зміни чекають любителів риболовлі у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що зміниться для рибалок з середини червня

Головна зміна для рибалок в червні — завершення нерестового періоду на більшості водойм. В Державному агентстві меліорації та рибного господарства України зазначають, що уже з середини місяця рибалити можна буде на водосховищах (з 10 червня), де раніше діяли обмеження.

Проте у частині прибережних і придаткових водойм (затоки, стариці, заплави) обмеження діятимуть найдовше — до 30 червня.

Як зміняться правила для рибалок після скасування нерестової заборони

Після завершення нересту для рибалок повертаються стандартні правила:

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добова норма вилову — до 3 кг риби одного виду або 1 трофейний екземпляр;

дозволяється використовувати більше снастей — до 7 гачків на одну людину (під час заборони — не більше двох гачків).

Фактично червень — це перехідний місяць, коли правила поступово пом’якшуються, але ще не всюди діють звичайні умови.

Як зміняться правила вилову раків у червні

У червні все ще діють сезонні обмеження на вилов раків. Заборона триватиме:

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — у великих водосховищах (зокрема Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському);

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — в інших водоймах України.

У цей період за кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити 3 332 гривні штрафу. Варто також зазначити, що на території Закарпаття широкопалий рак занесений до Червоної книги України, тому його вилов заборонений протягом усього року без винятків.

За даними Держрибагентства, після завершення заборони, з 1 липня, вилов раків буде дозволений, але з чіткими лімітами. Одна людина зможе виловити:

до 30 раків на добу у звичайних водоймах;

до 50 раків у водоймах, де дозволене платне рибальство.

Також дозволяються різні способи лову: вручну, за допомогою раколовок типу "хапка", на волосінь із наживкою та іншими дозволеними снастями. Але важливо пам’ятати про загальне обмеження — не більше п’яти знарядь лову на одну людину.

Штрафи для рибалок у червні 2026 року

Добові норми вилову залишаються обов’язковими для всіх рибалок. Перевищення ліміту — це вже порушення правил рибальства. За це передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно з частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штраф може становити до 680 гривень. Окрім цього, у деяких випадках можуть конфіскувати улов і знаряддя лову. Також за кожну незаконно виловлену рибу додатково нараховується компенсація збитків за встановленими державою таксами.

Раніше Новини.LIVE писали, що для багатьох українців риболовля є улюбленим способом відпочинку влітку. Однак навіть аматорський вилов риби регулюється певними правилами, порушення яких може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоб зберегти та відновити чисельність водних біоресурсів, в Україні періодично запроваджують сезонні обмеження на їх вилов. Такі заборони стосуються не лише риби. Одна з них розпочалась 1 червня та триватиме кілька місяців.