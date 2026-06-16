Рыбалка в Украине: за какой трофей придется заплатить десятки тысяч гривен штрафа

Самые крупные штрафы для рыбаков в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Во второй половине июня почти на всех водоемах Украины были сняты ограничения на рыбалку в период нереста. Однако это не означает, что все запреты отменены. Украинцам по-прежнему необходимо соблюдать правила любительского рыболовства. Например, по-прежнему строго запрещено ловить рыбу, занесенную в Красную книгу Украины.

О том, за вылов каких видов рыб в Украине предусмотрены "самые болезненные" штрафы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский рыбоохранный патруль.

Какие виды рыб категорически запрещено ловить в Украине и какой штраф грозит нарушителям

В настоящее время под охраной государства находятся 75 редких видов рыб. За их незаконный вылов предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность.

В Госрыбагентстве объясняют, что из-за браконьерства, незаконной продажи рыбы, загрязнения водоемов и уничтожения естественных сред обитания многие виды стремительно исчезают. Некоторые рыбы уже практически не встречаются в украинских водах. В частности, малого и атлантического осетра у берегов Украины не наблюдали уже много лет.

За вылов краснокнижной рыбы придется заплатить немалую компенсацию:

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за причерноморского вырезуба — 10 тысяч гривен;

за дунайского и черноморского лосося — по 14 тысяч;

за одну белуху нарушителю начислят 100 тысяч гривен убытков;

за осетра русского, севрюгу или стерлядь — по 48 тысяч гривен.

Размер сборов за незаконный вылов краснокнижных видов рыб. Фото: Скриншот

Кроме того, законом запрещено продавать рыбу, занесенную в Красную книгу. За такое нарушение грозит штраф от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией продукции.

Насколько штрафуют за незаконный вылов других видов рыб в Украине

Наказание предусмотрено и за незаконный вылов других видов рыбы. Административные штрафы могут составлять от 170 до 680 гривен, но основные расходы связаны именно с возмещением убытков. В 2026 году нарушителю правил рыболовства придется заплатить:

за щуку — 3 468 гривен;

за судака — 3 587 гривен;

за сома — 5 117 гривен;

за сазана — 3 706 гривен;

за окуня — 3 162 гривны;

за леща — 1 649 гривен;

за плотву — 1 564 гривны;

за одного рака — 3 332 гривны.

Если незаконный вылов нанес значительный ущерб рыбным запасам, наступает уголовная ответственность. В таком случае штраф может достигать от 17 до 51 тысячи гривен или даже предусматривать ограничение свободы до трех лет.

Еще строже наказывают тех, кто использует взрывчатку, электрический ток или другие запрещенные способы массового вылова рыбы. В таких случаях штраф может вырасти до 85 тысяч гривен, а также возможно лишение свободы.

В Госрыбагентстве призывают рыбаков беречь природные ресурсы. Если редкая рыба случайно попала на крючок, ее советуют как можно осторожнее отпустить обратно в водоем.

Ранее Новини.LIVE писали, что для многих украинцев рыбалка — это приятный способ провести время на свежем воздухе. Однако даже если вы ловите рыбу для себя, нужно соблюдать установленные правила. Их игнорирование может привести к штрафам, а в худшем случае — к лишению свободы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что летом рыбалка особенно популярна среди украинцев. Но стоит помнить, что рыбачить бесплатно разрешено не везде — на некоторых водоемах действуют определенные ограничения и дополнительные условия.