Рибалка в Україні: за який трофей доведеться віддати десятки тисяч гривень штрафу

Найбільші штрафи для рибалок в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В другій половині червня майже на всіх водоймах України завершились нерестові обмеження для рибалок. Однак це не означає, що всі заборони скасовано. Українцям все ще потрібно дотримуватись правил любительського рибальства. Наприклад, все ще суворо заборонено ловити рибу, занесену до Червоної книги України.

Про те, за вилов яких видів риб в Україні передбачені "найболючіші" штрафи у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський рибоохоронний патруль.

Які види риб категорично заборонено ловити в Україні та який штраф загрожує порушникам

Наразі під охороною держави перебувають 75 рідкісних видів риб. За їх незаконний вилов передбачені не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність.

У Держрибагентстві пояснюють, що через браконьєрство, незаконний продаж риби, забруднення водойм та знищення природних середовищ існування багато видів стрімко зникають. Деякі риби вже практично не зустрічаються в українських водах. Зокрема, рибця малого та атлантичного осетра біля берегів України не спостерігали вже багато років.

За вилов червонокнижної риби доведеться заплатити чималу компенсацію:

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за причорноморського вирезуба — 10 тисяч гривень;

за дунайського та чорноморського лосося — по 14 тисяч;

за одну білугу порушнику нарахують 100 тисяч гривень збитків;

за осетра руського, севрюгу чи стерлядь — по 48 тисяч гривень.

Розмір такс за незаконний вилов червонокнижних видів риб. Фото: Скриншот

Крім того, законом заборонено продавати рибу, занесену до Червоної книги. За таке порушення загрожує штраф від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією продукції.

На скільки штрафують за незаконний вилов інших видів риб в Україні

Покарання передбачене й за незаконний вилов інших видів риби. Адміністративні штрафи можуть становити від 170 до 680 гривень, але основні витрати пов’язані саме з відшкодуванням збитків. У 2026 році порушнику правил рибальства доведеться заплатити:

за щуку — 3 468 гривень;

судака — 3 587 гривень;

за сома — 5 117 гривень;

за сазана — 3 706 гривень;

за окуня — 3 162 гривні;

за ляща — 1 649 гривень;

за плітку — 1 564 гривні;

за одного рака — 3 332 гривні.

Якщо незаконний вилов завдав значної шкоди рибним запасам, настає кримінальна відповідальність. У такому випадку штраф може сягати від 17 до 51 тисячі гривень або навіть передбачати обмеження волі до трьох років.

Ще суворіше карають тих, хто використовує вибухівку, електрострум чи інші заборонені способи масового вилову риби. У таких випадках штраф може зрости до 85 тисяч гривень, а також можливе позбавлення волі.

У Держрибагентстві закликають рибалок берегти природні ресурси. Якщо рідкісна риба випадково потрапила на гачок, її радять якомога обережніше відпустити назад у водойму.

Раніше Новини.LIVE писали, що для багатьох українців риболовля — це приємний спосіб провести час на свіжому повітрі. Однак навіть якщо ви ловите рибу для себе, потрібно дотримуватися встановлених правил. Їх ігнорування може призвести до штрафів, а в найгіршому разі — до позбавлення волі.

Також Новини.LIVE розповідали, що влітку риболовля особливо популярна серед українців. Але варто пам’ятати, що рибалити безплатно дозволено не всюди — на деяких водоймах діють певні обмеження та додаткові умови.