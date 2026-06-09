Риболовля влітку: на яких водоймах не потрібно платити у 2026 році

Безплатна риболовля в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Риболовля залишається одним із найпопулярніших видів відпочинку серед українців влітку. Для когось це спосіб провести час на природі, а для когось — справжнє захоплення. Однак безплатно ловити рибу можна не на кожній водоймі.

Про те, де в Україні можна безплатно порибалити влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 46 статтю Водного кодексу України.

Де в Україні дозволено безоплатно ловити рибу

Відповідно до норм Водного кодексу, громадяни мають право користуватися більшістю водойм безплатно. Закон розрізняє два види водокористування:

загальне;

спеціальне.

У межах загального водокористування люди можуть вільно відпочивати біля водойм, купатися, пересуватися на човнах, а також займатися спортивною та любительською риболовлею без будь-яких додаткових дозволів.

Тобто, на річках, озерах і водосховищах риболовля залишається безплатно, якщо їх зони не мають статусу природоохоронних територій або інших спеціальних обмежень.

Читайте також:

Хто може рибалити безкоштовно навіть на платних водоймах

Є також випадки, коли певні категорії громадян мають право на безкоштовну риболовлю навіть на водоймах із платним доступом або тих, що закріплені за громадськими організаціями. На сайті Сергіївської об'єднаної територіальної громади зазначається, що до таких осіб належать:

діти до 16 років;

люди з інвалідністю I та II груп;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій.

При цьому неповнолітні можуть рибалити самостійно лише з берега водойми.

Які правила для рибалок діють на безплатних водоймах

Згідно з чинними Правилами любительського рибальства, на водоймах загального користування рибалки можуть застосовувати різні види вудок та спінінгів. Однак кількість гачків не повинна перевищувати п’яти на одну особу.

Добова норма вилову при цьому становить до 3 кг риби, а також ще один трофей дозволеного законом розміру.

Чи можна безплатно рибалити на орендованих водоймах

Чимало ставків в Україні перебувають в оренді. Проте сам факт передачі водойми в користування не означає автоматичної заборони на вилов риби.

Орендар може встановлювати власні правила користування водоймою, зокрема вводити плату за риболовлю або обмежувати обсяги вилову. Такі обмеження є законними лише за умови, що:

вони погоджені відповідним органом місцевого самоврядування або державною адміністрацією;

інформація про встановлені правила доступна для відвідувачів і розміщена у видимих місцях біля водойми.

Якщо ж біля ставка відсутні інформаційні таблички чи інші повідомлення про обмеження, рибалки мають підстави вважати, що риболовля там є безплатною.

"Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду. Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень", — зазначається у 47 статті Водного кодексу України.

Однак перед тим як розпочати ловити рибу, краще перевірити статус водойми та ознайомитися з наявними правилами. Це допоможе уникнути конфліктів із орендарем та можливих правових наслідків. У разі порушення встановлених вимог особа може бути притягнута до адміністративної, а в окремих випадках і до кримінальної відповідальності.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 червня в Чорному морі тимчасово заборонили ловити креветки та мідії. Це зроблено, щоб вони могли нормально розмножуватися. Креветок не можна буде ловити до 31 липня, а мідій — до кінця серпня.

Також Новини.LIVE розповідали, що рибалок у червні чекає ще одна важлива зміна: на більшості водойм закінчується нерест, тому обмеження поступово знімають. Уже з 10 червня дозволяють рибалити на водосховищах, де раніше це було заборонено.