Рыбалка летом: на каких водоемах не нужно платить в 2026 году

Деньги не нужны: где можно бесплатно порыбачить летом 2026 года
Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха среди украинцев летом. Для кого-то это способ провести время на природе, а для кого-то — настоящее увлечение. Однако бесплатно ловить рыбу можно не на каждом водоеме.
О том, где в Украине можно бесплатно порыбачить летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 46 статью Водного кодекса Украины.
Где в Украине разрешено бесплатно ловить рыбу
В соответствии с нормами Водного кодекса, граждане имеют право пользоваться большинством водоемов бесплатно. Закон различает два вида водопользования:
- общее;
- специальное.
В пределах общего водопользования люди могут свободно отдыхать возле водоемов, купаться, передвигаться на лодках, а также заниматься спортивной и любительской рыбалкой без каких-либо дополнительных разрешений.
То есть, на реках, озерах и водохранилищах рыбалка остается бесплатно, если их зоны не имеют статуса природоохранных территорий или других специальных ограничений.
Кто может рыбачить бесплатно даже на платных водоемах
Есть также случаи, когда определенные категории граждан имеют право на бесплатную рыбалку даже на водоемах с платным доступом или закрепленных за общественными организациями. На сайте Сергеевской объединенной территориальной общины отмечается, что к таким лицам относятся:
- дети до 16 лет;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I и II категорий.
При этом несовершеннолетние могут рыбачить самостоятельно только с берега водоема.
Какие правила для рыбаков действуют на бесплатных водоемах
Согласно действующим Правилам любительского рыболовства, на водоемах общего пользования рыбаки могут применять различные виды удочек и спиннингов. Однако количество крючков не должно превышать пяти на одного человека.
Суточная норма вылова при этом составляет до 3 кг рыбы, а также еще один трофей разрешенного законом размера.
Можно ли бесплатно рыбачить на арендованных водоемах
Немало прудов в Украине находятся в аренде. Однако сам факт передачи водоема в пользование не означает автоматического запрета на вылов рыбы.
Арендатор может устанавливать собственные правила пользования водоемом, в частности вводить плату за рыбалку или ограничивать объемы вылова. Такие ограничения являются законными только при условии, что:
- они согласованы соответствующим органом местного самоуправления или государственной администрацией;
- информация об установленных правилах доступна для посетителей и размещена в видимых местах возле водоема.
Если же возле пруда отсутствуют информационные таблички или другие сообщения об ограничениях, рыбаки имеют основания считать, что рыбалка там является бесплатной.
"Водопользователь, который взял водный объект в пользование на условиях аренды, обязан доводить до сведения населения условия водопользования, а также об установленных ограничениях общего водопользования на водном объекте, предоставленном в аренду. Если водопользователем или соответствующим советом не установлено таких условий, общее водопользование признается разрешенным без ограничений", — отмечается в 47 статье Водного кодекса Украины.
Однако перед тем как начать ловить рыбу, лучше проверить статус водоема и ознакомиться с имеющимися правилами. Это поможет избежать конфликтов с арендатором и возможных правовых последствий. В случае нарушения установленных требований лицо может быть привлечено к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.
Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 июня в Черном море временно запретили ловить креветки и мидии. Это сделано, чтобы они могли нормально размножаться. Креветок нельзя будет ловить до 31 июля, а мидий — до конца августа.
Также Новини.LIVE рассказывали, что рыбаков в июне ждет еще одно важное изменение: на большинстве водоемов заканчивается нерест, поэтому ограничения постепенно снимают. Уже с 10 июня разрешают рыбачить на водохранилищах, где раньше это было запрещено.