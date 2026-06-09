Рыбалка летом: на каких водоемах не нужно платить в 2026 году

Бесплатная рыбалка в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха среди украинцев летом. Для кого-то это способ провести время на природе, а для кого-то — настоящее увлечение. Однако бесплатно ловить рыбу можно не на каждом водоеме.

О том, где в Украине можно бесплатно порыбачить летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 46 статью Водного кодекса Украины.

Где в Украине разрешено бесплатно ловить рыбу

В соответствии с нормами Водного кодекса, граждане имеют право пользоваться большинством водоемов бесплатно. Закон различает два вида водопользования:

общее;

специальное.

В пределах общего водопользования люди могут свободно отдыхать возле водоемов, купаться, передвигаться на лодках, а также заниматься спортивной и любительской рыбалкой без каких-либо дополнительных разрешений.

То есть, на реках, озерах и водохранилищах рыбалка остается бесплатно, если их зоны не имеют статуса природоохранных территорий или других специальных ограничений.

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Кто может рыбачить бесплатно даже на платных водоемах

Есть также случаи, когда определенные категории граждан имеют право на бесплатную рыбалку даже на водоемах с платным доступом или закрепленных за общественными организациями. На сайте Сергеевской объединенной территориальной общины отмечается, что к таким лицам относятся:

дети до 16 лет;

люди с инвалидностью I и II групп;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I и II категорий.

При этом несовершеннолетние могут рыбачить самостоятельно только с берега водоема.

Какие правила для рыбаков действуют на бесплатных водоемах

Согласно действующим Правилам любительского рыболовства, на водоемах общего пользования рыбаки могут применять различные виды удочек и спиннингов. Однако количество крючков не должно превышать пяти на одного человека.

Суточная норма вылова при этом составляет до 3 кг рыбы, а также еще один трофей разрешенного законом размера.

Можно ли бесплатно рыбачить на арендованных водоемах

Немало прудов в Украине находятся в аренде. Однако сам факт передачи водоема в пользование не означает автоматического запрета на вылов рыбы.

Арендатор может устанавливать собственные правила пользования водоемом, в частности вводить плату за рыбалку или ограничивать объемы вылова. Такие ограничения являются законными только при условии, что:

они согласованы соответствующим органом местного самоуправления или государственной администрацией;

информация об установленных правилах доступна для посетителей и размещена в видимых местах возле водоема.

Если же возле пруда отсутствуют информационные таблички или другие сообщения об ограничениях, рыбаки имеют основания считать, что рыбалка там является бесплатной.

"Водопользователь, который взял водный объект в пользование на условиях аренды, обязан доводить до сведения населения условия водопользования, а также об установленных ограничениях общего водопользования на водном объекте, предоставленном в аренду. Если водопользователем или соответствующим советом не установлено таких условий, общее водопользование признается разрешенным без ограничений", — отмечается в 47 статье Водного кодекса Украины.

Однако перед тем как начать ловить рыбу, лучше проверить статус водоема и ознакомиться с имеющимися правилами. Это поможет избежать конфликтов с арендатором и возможных правовых последствий. В случае нарушения установленных требований лицо может быть привлечено к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 июня в Черном море временно запретили ловить креветки и мидии. Это сделано, чтобы они могли нормально размножаться. Креветок нельзя будет ловить до 31 июля, а мидий — до конца августа.

Также Новини.LIVE рассказывали, что рыбаков в июне ждет еще одно важное изменение: на большинстве водоемов заканчивается нерест, поэтому ограничения постепенно снимают. Уже с 10 июня разрешают рыбачить на водохранилищах, где раньше это было запрещено.