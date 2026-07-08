Правила риболовлі у 2026 році: за що можна отримати штраф навіть не дійшовши до водойми

Через які снасті штрафують в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Риболовля залишається одним із найулюбленіших видів відпочинку для українців. Але далеко не всі знають, що штраф можна отримати не лише за незаконний вилов риби. Покарати можуть і за зберігання деяких снастей, навіть якщо ними ніхто не користувався.

Про те, за що рибалка може отримати штраф за кілометри від водойм у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на частину 1 статті 85-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За які порушення рибалку можуть оштрафувати навіть вдома

Закон забороняє не лише використовувати, а й зберігати, продавати чи рекламувати браконьєрські засоби для риболовлі. До них належать:

вибухові та отруйні речовини;

будь-які рибальські сітки (косинки, екрани, парашути, неводи, ставні сітки, ятері, павуки);

колючі та зачіпні знаряддя, зокрема остроги, драчі й перемети;

зброя для вилову риби, окрім спеціальних гарпунів для підводного полювання.

Окремо варто згадати електровудку. Вона вважається одним із найнебезпечніших способів лову, адже електричний струм уражає не лише рибу, а й інших мешканців водойми в радіусі до 20 метрів.

Які штрафи загрожують за зберігання чи використання заборонених засобів лову риби

За різні порушення розмір штрафу може відрізнятися:

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за зберігання заборонених снастей — штраф від 153 до 357 гривень із конфіскацією;

за продаж або рекламу браконьєрських засобів — до 1 700 гривень для громадян і до 4 250 гривень для посадових осіб;

за використання незаконних снастей під час риболовлі — штраф до 680 гривень із вилученням снастей і незаконного улову.

Якщо через незаконний вилов завдано істотної шкоди довкіллю, може наставати кримінальна відповідальність. У такому разі суд може призначити штраф до 1 700 гривень або обмеження волі на строк до трьох років із конфіскацією снастей та вилову.

Яких правил потрібно дотримуватись рибалкам у 2026 році

Щоб відпочинок не закінчився штрафом, варто дотримуватися правил любительського рибальства. Ловити рибу можна з берега або човна на вудки різних типів чи спінінг. При цьому одному рибалці дозволено використовувати не більше п'яти гачків.

Є й обмеження на вилов. За добу можна забрати із собою до 3 кілограмів риби та не більше 30 раків. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути неприємностей і збереже водні біоресурси.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку в Україні стартує активний сезон відпочинку біля водойм, а для рибалок діє менше сезонних заборон. Проте ловити рибу все одно потрібно з дотриманням правил та не перевищувати дозволені норми вилову.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році за порушення правил риболовлі можна отримати не лише штраф. У деяких випадках можуть забрати снасті чи човен, зобов’язати відшкодувати завдані збитки, а якщо природі завдано значної шкоди — притягнути до кримінальної відповідальності.