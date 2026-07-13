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Главная Экономика Новые правила социальной помощи для украинцев в Германии: кто может лишиться выплат

Новые правила социальной помощи для украинцев в Германии: кто может лишиться выплат

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 10:16
Социальная помощь в Германии с 1 июля: почему украинцам могут сократить или полностью отменить выплаты
Человек держит в руках купюры евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле в Германии вступили в силу новые правила социальной поддержки. Вместо выплаты Bürgergeld ввели новый вид помощи — Grundsicherung (базовый доход). Изменения касаются не только украинцев, находящихся под временной защитой, но и всех безработных, получающих государственную помощь.

О том, что такое Grundsicherung и почему украинцы могут остаться без соцвыплат в Германии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный веб-портал Федерального правительства Германии "Bundesregierung.de".

Что такое Grundsicherung и как изменения повлияют на украинцев в Германии

Главная цель новой системы (Grundsicherung) — быстрее возвращать людей к работе. Поэтому центры занятости будут тщательнее проверять финансовое положение заявителей, в частности их сбережения и жилищные условия.

Также ужесточились правила для получателей пособий. Если человек без уважительной причины не будет приходить на встречи в центр занятости или не будет подавать заявки на вакансии, выплаты могут сократить или даже полностью прекратить.

Еще одно важное изменение — безработные должны соглашаться на предложенную работу, даже если она не соответствует их специальности. Главное, чтобы человек мог выполнять ее с учетом состояния здоровья.

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Изменились и правила, касающиеся сбережений. Если раньше собственные средства до 40 тысяч евро не учитывались в течение первого года получения пособия, то теперь эти деньги нужно использовать уже с начала получения выплат. Кроме того, компенсацию за аренду жилья будут предоставлять только в пределах установленных норм.

Для кого изменятся правила получения социальных выплат в Германии

По предварительным оценкам, новое базовое пособие будут получать около 5,5 миллиона человек. При этом работать могут менее трети из них. Около 1,2 миллиона безработных не имеют подтвержденного профессионального образования, а еще примерно 16 тысяч человек неоднократно отказывались от работы и игнорировали встречи с центрами занятости.

Еще почти два миллиона получателей пособий пока не могут работать из-за ухода за детьми или родственниками, состояния здоровья или потому, что уже имеют работу, но их дохода недостаточно. Отдельно пособие получают около 1,8 миллиона детей и молодежи.

Ранее Новини.LIVE писали, что Германия уже много лет привлекает людей со всего мира, которые едут туда жить и работать. Сегодня почти четверть населения страны — это люди миграционного происхождения, но далеко не все остаются там навсегда.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам, переезжающим в Германию вместе с домашними животными, стоит заранее ознакомиться с местными правилами. Для владельцев собак действуют обязательные требования. Им необходимо уплачивать специальный налог и оформить страховку.

Германия соцвыплаты социальная помощь
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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