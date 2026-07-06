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Главная Экономика Рай для мигрантов теряет позиции: почему люди массово покидают Германию

Рай для мигрантов теряет позиции: почему люди массово покидают Германию

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 18:15
Иностранцы массово покидают Германию: куда уезжают мигранты и есть ли среди них беженцы из Украины
Мигранты покидают Германию. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Уже много лет Германия остается одной из главных стран, куда переезжают жить и работать люди из-за рубежа. Сейчас почти каждый четвертый житель страны имеет миграционное происхождение — это около 25 миллионов человек. Впрочем, не все решают остаться навсегда.

О том, почему мигранты покидают Германию и куда они направляются дальше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle.

Сколько мигрантов теряет Германия каждый год

Новое исследование Института исследований рынка труда и профессий (IAB), представленное 2 июля в Берлине, показало: если нынешняя тенденция сохранится, ежегодно Германию могут покидать примерно 260 тысяч мигрантов.

В исследовании приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, родившихся за пределами Германии. В ходе второго этапа опроса, который длился с ноября 2025 года по февраль 2026 года, выяснилось, что 2,6% участников уже выехали из страны.

Руководитель исследования Юлия Косякова отмечает, что эта цифра является значительной, ведь немецкому рынку труда ежегодно требуется от 270 до 400 тысяч новых работников из-за рубежа.

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Куда и почему уезжают мигранты из Германии

Чаще всего мигранты возвращались в свои страны — таких было около 60%. Больше всего людей уехали обратно в Хорватию, Польшу, Турцию и Румынию. Остальные выбрали для жизни Испанию, Швейцарию, Италию или Нидерланды.

Особое внимание исследователи уделили Польше. Если раньше многие поляки переезжали в Германию, то сейчас всё больше молодых людей возвращаются домой. Среди главных причин называют:

  • более доступное жилье;
  • сильный экономический рост Польши;
  • хорошие возможности для трудоустройства;
  • медленный рост экономики Германии в последние годы.

Что касается украинских беженцев, то они не спешат покидать Германию. По словам Юлии Косяковой, большинство граждан Украины на данный момент планируют остаться в стране.

В то же время исследование показало, что многие из тех, кто уже уехал, не исключают возвращения. Более половины опрошенных сказали, что могли бы жить в Германии дольше, а почти две трети хотя бы раз задумывались о возвращении.

Эксперты считают, что Германия могла бы удержать больше мигрантов, если бы упростила бюрократические процедуры, а также более активно помогала людям с поиском работы и жилья.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии проживает много украинцев, поэтому они внимательно следят за новыми правилами в этой стране. В ближайшее время минимальную зарплату и прожиточный минимум менять там не планируют. Однако уже в июле 2026 года начнёт действовать новая система социальной помощи.

Также Новини.LIVE сообщали, что во многих домах в Германии установлены двери, которые автоматически закрываются. Из-за этого создается впечатление, что жилье полностью защищено. Но если не запереть дверь на ключ, могут возникнуть серьёзные проблемы.

Германия мигранты эмиграция
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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