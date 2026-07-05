Почему в Германии нельзя хлопать дверью квартиры: ошибка обойдется в тысячи евро

Ключи в дверном замке, евро в руках. Фото: Pixabay, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие жители Германии привыкли к дверям с системой автоматической блокировки. После закрытия они блокируются для посторонних, поэтому может сложиться впечатление, что жилье надежно защищено. Однако, если дверь не запереть на ключ, последствия могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко, передают Новини.LIVE.

Почему нельзя просто захлопнуть дверь

В абсолютном большинстве немецких домов установлены двери, которые автоматически захлопываются после выхода из квартиры. Попасть обратно без ключа уже невозможно, поэтому многие люди считают, что этого достаточно для безопасности жилья.

Однако такая система не заменяет полноценного запирания дверей. По словам юриста, если жилец покинул квартиру, не повернув ключ в замке, это может расцениваться как небрежное отношение к сохранности имущества.

Почему страховая компания может отказать в выплате

Наибольший риск возникает в случае кражи. Если преступники проникнут в квартиру, а дверь была лишь прикрыта, но не заперта на ключ, страховая компания может отказать в возмещении убытков.

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Фактически страховщик может признать, что владелец или арендатор не обеспечил надлежащую защиту жилья, а потому не выполнил одно из важных условий договора страхования.

В результате человек рискует остаться без компенсации даже при наличии действующего страхового полиса.

Какие еще проблемы могут возникнуть

Финансовые потери могут не ограничиться только похищенным имуществом.

Если во время проникновения преступники повредят саму квартиру, арендодатель имеет право требовать компенсацию от арендатора. Речь идет, в частности, о случаях, когда злоумышленники:

повредили двери или замки;

разбили окна;

испортили стеклянные перегородки или двери;

нанесли иной ущерб имуществу, принадлежащему владельцу жилья.

В таких ситуациях незапертая дверь может стать аргументом для обвинения арендатора в халатности.

Почему двери нужно закрывать даже на несколько минут

Юрист подчеркивает, что дверь следует запирать на ключ каждый раз, когда вы покидаете квартиру, независимо от того, насколько долго вас не будет дома.

Это правило касается как короткого похода в магазин, так и длительного отсутствия. В случае кражи именно факт закрытия двери на ключ может сыграть важную роль при рассмотрении страхового дела и возможных претензий со стороны арендодателя.

Поэтому жителям Германии советуют не полагаться только на автоматическое закрытие дверей и всегда дополнительно блокировать замок ключом перед выходом из дома.

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