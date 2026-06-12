Сколько денег нужно для жизни в Германии: размер прожиточного минимума в 2026 году

Человек держит купюры евро в руке. Фото: Новини.LIVE

В Германии прожиточный минимум играет важную роль во многих сферах жизни. Именно на него ориентируются при назначении социальной помощи, расчете необлагаемого дохода и защите граждан от чрезмерного взыскания средств или имущества. Поэтому его размер важно знать не только тем, кто получает выплаты от государства, но и другим гражданам.

О том, каков размер прожиточного минимума в Германии и от чего он зависит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на платформу для консультаций по вопросам иммиграции и легализации пребывания за рубежом "migrant-consult.com".

Что такое Existenzminimum

Термин Existenzminimum означает минимальную сумму средств, необходимую человеку для покрытия базовых жизненных потребностей. К ним относятся расходы на питание, одежду, жилье, отопление, медицинское обеспечение и минимальное участие в общественной жизни.

Отдельную роль играет так называемый материальный минимум. Он является основой системы социальной поддержки и гарантирует возможность удовлетворить самые необходимые потребности. В него входят расходы на продукты питания, одежду и средства личной гигиены.

На практике этот минимум реализуется через стандартные социальные выплаты (Regelbedarf), которые используются при начислении Bürgergeld и Sozialhilfe.

Читайте также:

Какие расходы включает прожиточный минимум в Германии

Стандартная ставка социальной помощи в Германии покрывает большинство повседневных расходов. В частности, в нее входят:

одежда и обувь;

транспортные расходы;

отдельные образовательные нужды;

средства личной гигиены;

товары для дома и бытовая техника;

культурный досуг и спорт;

продукты питания и напитки;

телефонная связь и интернет;

электроэнергия для бытовых нужд;

часть медицинских расходов, не покрываемых страховкой.

Перечень формируется на основе статистики расходов домохозяйств с небольшими доходами. Именно поэтому в него включают не только самое необходимое, но и расходы, которые отражают реальные потребности людей в повседневной жизни.

Какие ставки прожиточного минимума применяются в Германии в 2026 году

Размер прожиточного минимума зависит от возраста человека и его семейного статуса:

Дети до 5 лет — 357 евро. Дети от 6 до 13 лет — 390 евро. Подростки от 14 до 17 лет — 471 евро. Одинокие взрослые и одинокие родители — 563 евро в месяц. Супруги или партнеры, проживающие вместе (два человека), — 506 евро на каждого.

Эти суммы являются базовыми ориентирами. Реальные расходы семей могут быть значительно выше, особенно в городах с дорогой арендой жилья.

Какие расходы не учитываются при определении прожиточного минимума в Германии

Не все расходы включены в стандартную ставку. Некоторые из них могут компенсироваться дополнительно через социальные программы. Среди них:

аренда жилья и отопление;

покупка мебели или бытовой техники для первоначального обустройства жилья;

дополнительные расходы в связи с состоянием здоровья, инвалидностью или необходимостью специального питания.

Для получения такой помощи обычно требуется подать отдельное заявление и подтвердить свои потребности соответствующими документами.

Ранее Новини.LIVE писали, что после начала войны многие украинцы переехали в Германию. Из-за незнания языка многие из них сначала находят работу на простых должностях с невысокой зарплатой. Поэтому важно понимать, на какую минималку можно рассчитывать в июне 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для въезда во многие европейские страны иностранцам необходимо подтвердить, что у них достаточно средств для пребывания. Поэтому стоит заранее узнать, какую минимальную сумму нужно иметь для поездки в Германию в июне 2026 года.