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Главная Экономика Прожиточный минимум в Германии: суммы для взрослых и детей в 2026 году

Прожиточный минимум в Германии: суммы для взрослых и детей в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 15:05
Сколько денег нужно для жизни в Германии: размер прожиточного минимума в 2026 году
Человек держит купюры евро в руке. Фото: Новини.LIVE

В Германии прожиточный минимум играет важную роль во многих сферах жизни. Именно на него ориентируются при назначении социальной помощи, расчете необлагаемого дохода и защите граждан от чрезмерного взыскания средств или имущества. Поэтому его размер важно знать не только тем, кто получает выплаты от государства, но и другим гражданам.

О том, каков размер прожиточного минимума в Германии и от чего он зависит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на платформу для консультаций по вопросам иммиграции и легализации пребывания за рубежом "migrant-consult.com".

Что такое Existenzminimum

Термин Existenzminimum означает минимальную сумму средств, необходимую человеку для покрытия базовых жизненных потребностей. К ним относятся расходы на питание, одежду, жилье, отопление, медицинское обеспечение и минимальное участие в общественной жизни.

Отдельную роль играет так называемый материальный минимум. Он является основой системы социальной поддержки и гарантирует возможность удовлетворить самые необходимые потребности. В него входят расходы на продукты питания, одежду и средства личной гигиены.

На практике этот минимум реализуется через стандартные социальные выплаты (Regelbedarf), которые используются при начислении Bürgergeld и Sozialhilfe.

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Какие расходы включает прожиточный минимум в Германии

Стандартная ставка социальной помощи в Германии покрывает большинство повседневных расходов. В частности, в нее входят:

  • одежда и обувь;
  • транспортные расходы;
  • отдельные образовательные нужды;
  • средства личной гигиены;
  • товары для дома и бытовая техника;
  • культурный досуг и спорт;
  • продукты питания и напитки;
  • телефонная связь и интернет;
  • электроэнергия для бытовых нужд;
  • часть медицинских расходов, не покрываемых страховкой.

Перечень формируется на основе статистики расходов домохозяйств с небольшими доходами. Именно поэтому в него включают не только самое необходимое, но и расходы, которые отражают реальные потребности людей в повседневной жизни.

Какие ставки прожиточного минимума применяются в Германии в 2026 году

Размер прожиточного минимума зависит от возраста человека и его семейного статуса:

  1. Дети до 5 лет — 357 евро.
  2. Дети от 6 до 13 лет — 390 евро.
  3. Подростки от 14 до 17 лет — 471 евро.
  4. Одинокие взрослые и одинокие родители — 563 евро в месяц.
  5. Супруги или партнеры, проживающие вместе (два человека), — 506 евро на каждого.

Эти суммы являются базовыми ориентирами. Реальные расходы семей могут быть значительно выше, особенно в городах с дорогой арендой жилья.

Какие расходы не учитываются при определении прожиточного минимума в Германии

Не все расходы включены в стандартную ставку. Некоторые из них могут компенсироваться дополнительно через социальные программы. Среди них:

  • аренда жилья и отопление;
  • покупка мебели или бытовой техники для первоначального обустройства жилья;
  • дополнительные расходы в связи с состоянием здоровья, инвалидностью или необходимостью специального питания.

Для получения такой помощи обычно требуется подать отдельное заявление и подтвердить свои потребности соответствующими документами.

Ранее Новини.LIVE писали, что после начала войны многие украинцы переехали в Германию. Из-за незнания языка многие из них сначала находят работу на простых должностях с невысокой зарплатой. Поэтому важно понимать, на какую минималку можно рассчитывать в июне 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для въезда во многие европейские страны иностранцам необходимо подтвердить, что у них достаточно средств для пребывания. Поэтому стоит заранее узнать, какую минимальную сумму нужно иметь для поездки в Германию в июне 2026 года.

Германия прожиточный минимум соцвыплаты
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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