Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині: розміри прожиткового мінімуму у 2026 році

Людина тримає купюри євро в руці. Фото: Новини.LIVE

У Німеччині прожитковий мінімум відіграє важливу роль у багатьох сферах життя. Саме на нього орієнтуються під час призначення соціальної допомоги, розрахунку неоподатковуваного доходу та захисту громадян від надмірного стягнення коштів або майна. Тому його розмір важливо знати не лише тим, хто отримує виплати від держави, а й іншим громадянам.

Про те, який розмір прожиткового мінімуму в Німеччині та від чого він залежить, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на платформу для консультацій з питань імміграції та легалізації перебування за кордоном "migrant-consult.com".

Що таке Existenzminimum

Термін Existenzminimum означає мінімальну суму коштів, необхідну людині для покриття базових життєвих потреб. До них належать витрати на харчування, одяг, житло, опалення, медичне забезпечення та мінімальну участь у суспільному житті.

Окрему роль відіграє так званий матеріальний мінімум. Він є основою системи соціальної підтримки та гарантує можливість задовольнити найнеобхідніші потреби. До нього входять витрати на харчові продукти, одяг та засоби особистої гігієни.

На практиці цей мінімум реалізується через стандартні соціальні виплати (Regelbedarf), які використовуються під час нарахування Bürgergeld та Sozialhilfe.

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Які витрати включає прожитковий мінімум в Німеччині

Стандартна ставка соціальної допомоги в Німеччині охоплює більшість повсякденних витрат. Зокрема, до неї входять:

одяг і взуття;

транспортні витрати;

окремі освітні потреби;

засоби особистої гігієни;

побутові товари та техніка;

культурне дозвілля та спорт;

продукти харчування та напої;

телефонний зв’язок та інтернет;

електроенергія для побутових потреб;

частина медичних витрат, які не покриває страховка.

Перелік формується на основі статистики витрат домогосподарств із невеликими доходами. Саме тому до нього включають не лише найнеобхідніше, а й витрати, які відображають реальні потреби людей у повсякденному житті.

Які ставки прожиткового мінімуму застосовують в Німеччині у 2026 році

Розмір прожиткового мінімуму залежить від віку людини та її сімейного статусу:

Діти до 5 років — 357 євро. Діти від 6 до 13 років — 390 євро. Підлітки від 14 до 17 років — 471 євро. Самотні дорослі та одинокі батьки — 563 євро на місяць. Подружжя або партнери, які проживають разом (дві особи), — 506 євро на кожного.

Ці суми є базовими орієнтирами. Реальні витрати сімей можуть бути значно вищими, особливо у містах із дорогою орендою житла.

Які витрати не враховуються при визначені прожиткового мінімуму в Німеччині

Не всі витрати включені до стандартної ставки. Деякі з них можуть компенсуватися додатково через соціальні програми. Серед них:

оренда житла та опалення;

купівля меблів або побутової техніки для першого облаштування житла;

додаткові витрати через стан здоров’я, інвалідність або необхідність спеціального харчування.

Для отримання такої допомоги зазвичай потрібно подавати окрему заяву та підтверджувати свої потреби відповідними документами.

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