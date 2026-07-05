Чому в Німеччині не можна захлопувати двері квартири: помилка коштуватиме тисячі євро

Ключі у дверному замку, євро в руках. Фото: Pixabay, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато мешканців Німеччини звикли до дверей із системою автоматичного замикання. Після зачинення вони блокуються для сторонніх, тому може скластися враження, що житло надійно захищене. Однак, якщо двері не замкнути ключем, наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж здається на перший погляд.

Про це розповів адвокат Юрій Демченко, передають Новини.LIVE.

Чому не можна просто захлопнути двері

В абсолютній більшості німецьких будинків встановлені двері, які автоматично захлопуються після виходу з квартири. Потрапити назад без ключа вже неможливо, тому багато людей вважають, що цього достатньо для безпеки житла.

Проте така система не замінює повноцінного замикання дверей. За словами юриста, якщо мешканець залишив квартиру, не повернувши ключ у замку, це може розцінюватися як недбале ставлення до збереження майна.

Чому страхова компанія може відмовити у виплаті

Найбільший ризик виникає у випадку крадіжки. Якщо злочинці проникнуть до квартири, а двері були лише захлопнуті, але не замкнені на ключ, страхова компанія може відмовити у відшкодуванні збитків.

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Фактично страховик може визнати, що власник або орендар не забезпечив належний захист житла, а тому не виконав одну з важливих умов договору страхування.

У результаті людина ризикує залишитися без компенсації навіть за наявності чинного страхового поліса.

Які ще проблеми можуть виникнути

Фінансові втрати можуть не обмежитися лише викраденим майном.

Якщо під час проникнення злочинці пошкодять саму квартиру, орендодавець має право вимагати компенсацію від орендаря. Йдеться, зокрема, про випадки, коли зловмисники:

пошкодили двері або замки;

розбили вікна;

зіпсували скляні перегородки чи двері;

завдали іншої шкоди майну, яке належить власнику житла.

У таких ситуаціях незамкнені двері можуть стати аргументом для звинувачення орендаря в недбалості.

Чому двері треба замикати навіть на кілька хвилин

Юрист наголошує, що двері варто замикати ключем щоразу, коли ви залишаєте квартиру, незалежно від того, наскільки довго вас не буде вдома.

Це правило стосується як короткого походу до магазину, так і тривалої відсутності. У разі крадіжки саме факт замикання дверей на ключ може відіграти важливу роль під час розгляду страхової справи та можливих претензій з боку орендодавця.

Тому мешканцям Німеччини радять не покладатися лише на автоматичне зачинення дверей і завжди додатково блокувати замок ключем перед виходом з дому.

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