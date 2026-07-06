Іноземці масово покидають Німеччину: куди їдуть мігранти та чи є серед них біженці з України

Мігранти покидають Німеччину. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Вже багато років Німеччина залишається однією з головних країн, куди переїжджають жити й працювати люди з-за кордону. Зараз майже кожен четвертий житель країни має міграційне походження — це близько 25 мільйонів людей. Втім, не всі вирішують залишитися назавжди.

Про те, чому мігранти покидають Німеччину та куди вони прямують далі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Deutsche Welle.

Скільки мігрантів втрачає Німеччина щороку

Нове дослідження Інституту досліджень ринку праці та професій (IAB), яке представили 2 липня в Берліні, показало: якщо нинішня тенденція збережеться, щороку Німеччину можуть залишати приблизно 260 тисяч мігрантів.

У дослідженні взяли участь понад 15 тисяч людей віком від 18 до 65 років, які народилися за межами Німеччини. Під час другого етапу опитування, що тривав із листопада 2025-го до лютого 2026 року, з'ясувалося, що 2,6% учасників уже виїхали з країни.

Керівниця дослідження Юлія Косякова зазначає, що така цифра є суттєвою, адже німецькому ринку праці щороку потрібно від 270 до 400 тисяч нових працівників з-за кордону.

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Найчастіше мігранти поверталися до своїх країн — таких було близько 60%. Найбільше людей поїхали назад до Хорватії, Польщі, Туреччини та Румунії. Інші обрали для життя Іспанію, Швейцарію, Італію або Нідерланди.

Окрему увагу дослідники звернули на Польщу. Якщо раніше багато поляків переїжджали до Німеччини, то зараз дедалі більше молодих людей повертаються додому. Серед головних причин називають:

доступніше житло;

сильне економічне зростання Польщі;

хороші можливості для працевлаштування;

повільне зростання економіки Німеччини в останні роки.

Щодо українських біженців, то вони не поспішають залишати Німеччину. За словами Юлії Косякової, більшість громадян України наразі планують залишатися в країні.

Водночас дослідження показало, що багато тих, хто вже виїхав, не виключають повернення. Понад половина опитаних сказали, що могли б жити в Німеччині довше, а майже дві третини хоча б раз замислювалися про повернення.

Експерти вважають, що Німеччина могла б утримати більше мігрантів, якщо спростить бюрократичні процедури, а також активніше допомагатиме людям із пошуком роботи та житла.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині живе багато українців, тому вони уважно стежать за новими правилами в цій країні. Найближчим часом мінімальну зарплату та прожитковий мінімум змінювати там не планують. Однак уже в липні 2026 року почне діяти нова система соціальної допомоги.

Також Новини.LIVE розповідали, що у багатьох будинках у Німеччині встановлені двері, які автоматично зачиняються. Через це здається, що помешкання повністю захищене. Але якщо не замкнути двері ключем, можуть виникнути серйозні проблеми.