Українцям у Німеччині варто готуватися до змін: чого чекати з 1 липня 2026 року

Зміни у Німеччині, які зачеплять українців. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців проживають у Німеччині, тому цікавляться змінами та нововведеннями. Найближчим часом перегляду соціальних стандартів, тобто мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, не передбачається. Однак у липні 2026 року варто готуватися до запуску нової системи соціальної підтримки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Німеччині з 1 липня.

Яка мінімальна зарплата у Німеччині

Згідно з даними на сайті Федерального уряду, востаннє мінімальне грошове забезпечення піднімали з 1 січня 2026 року. Відтоді погодинна ставка зафіксована на рівні 13,90 євро брутто (близько 708 грн).

Це сума до вирахування обов'язкових податків і зборів. У разі відпрацювання повного графіка протягом місяця можна розраховувати на зарплату щонайменше 2 409 євро брутто (122 000 грн).

Саме такий рівень доходів передбачений для більшості працівників у Німеччині незалежно від громадянства чи форми зайнятості. Однак планується підвищити погодинну ставку до 14,60 євро брутто з 1 січня 2027 року.

Читайте також:

Нова система соціальної підтримки

Головне нововведення липня — поступова заміна звичної системи Bürgergeld на новий механізм Grundsicherung. У Німеччині хочуть модернізувати базову соціальну допомогу, аби не просто фінансувати людей з низькими доходами, а зобов'язати їх сприяти свої зайнятості.

Серед умов для учасників програми такі:

брати участь у зустрічах із представниками Jobcenter;

відвідувати інтеграційні заходи;

розглядати варіанти працевлаштування, які пропонують відповідальні особи.

Якщо регулярно відмовлятися від співпраці чи ігнорувати вимоги центру зайнятості, виплати у межах Grundsicherung можуть скоротити, тимчасово призупинити або взагалі скасувати. Для українців нововведення означає потребу уважніше ставитися до правил та посилити участь в інтеграційних програмах.

Необхідно своєчасно інформувати контролюючі органи про зміну сімейного стану, роботи чи місця проживання. Розмір виплат у межах програми залежить від складу сім'ї, а для самотньої людини становить 563 євро на місяць (28 660 грн). Мінімальна сума дорівнює 357 євро (18 170 грн) для дітей до 6 років.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка середня зарплата в Угорщині станом на 2026 рік. У квітні показник перебував на рівні 772 000 форинтів (майже 112 000 грн). Після сплати обов'язкових податків "на руки" працівники отримували орієнтовно 540 000 форинтів або 79 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Німеччині узаконили третій спосіб поховання людей. Альтернативним варіантом кремації визнали так зване "повернення до землі". Процедура передбачає запуск природного процесу розкладання у спеціальному герметичному контейнері.