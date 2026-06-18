Зарплати в Угорщині: на який рівень доходу можуть розраховувати працівники у 2026 році

Зарплати в Угорщині у 2026 році. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році Угорщина й далі залишається однією з популярних країн для українців, які думають про переїзд до ЄС для роботи, навчання або легального проживання. Багатьох приваблює її близькість до України, відносно невисокі витрати на життя, а також високий рівень безпеки й помірний клімат. Попри це людей цікавить ще одне запитання: які там зарплати.

Про те, який розмір середньої зарплати в Угорщині та в яких сферах працівники отримують найбільше, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання Divany.

Розмір середньої зарплати в Угорщині у 2026 році

За останніми даними, у квітні середня брутто-зарплата в Угорщині для працівників на повній зайнятості становила 772 200 форинтів (приблизно 112,6 тис. грн). Після сплати податків люди отримували в середньому близько 541 200 форинтів "на руки", тобто приблизно 79 тис. грн.

Статистика також показує, що половина працівників отримує менше ніж 436 000 форинтів нетто (близько 63,6 тис. грн). Разом з тим, за рік в країні зросли:

чиста зарплата — на 11,2%;

середня брутто — приблизно на 9%;

купівельна спроможність майже на 8,9%.

У деяких сферах зарплати зростали швидше. Наприклад, у гірничодобувній галузі підвищення сягнуло близько 23%.

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Окремо зазначається середня регулярна зарплата без бонусів — вона становить 711 400 форинтів брутто (приблизно 103,8 тис. грн), що на 8,4% більше, ніж торік.

Як змінились зарплати в різних секторах економіки

Якщо дивитися по секторах, то в приватному бізнесі середня зарплата — 705 000 форинтів, а в некомерційних організаціях — 747 000 форинтів. У всіх них також фіксується зростання.

Найбільше заробляють у фінансовій та страховій сфері — близько 1 419 100 форинтів брутто (понад 207 тис. грн). Найнижчі доходи традиційно в готельно-ресторанному бізнесі — приблизно 491 000 форинтів (трохи більше ніж 71 тис. грн).

Серед промислових секторів особливо виділяється гірничодобувна галузь, де зарплати зросли майже на 22,8% і досягли 961 500 форинтів. Водночас у сфері енергетики спостерігалося невелике зниження приблизно на 1%, але рівень оплати там усе одно залишається високим — близько 1,1 млн форинтів.

Раніше Новини.LIVE писали, що країни ЄС суттєво випереджають Україну за рівнем зарплат. Але варто пам’ятати, що з офіційних доходів там сплачують чималі податки. У багатьох країнах Західної Європи працівники після всіх відрахувань отримують на руки лише трохи більше ніж половину своєї зарплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні зарплати вчителів планують підвищити з 1 вересня 2026 року. Водночас молоді педагоги без великого стажу в червні можуть розраховувати на доволі скромний дохід. Тож цікаво, яку суму вони фактично отримають після всіх відрахувань.