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Головна Економіка Скільки заробляють охоронники в АТБ і Сільпо: суми в червні 2026 року

Скільки заробляють охоронники в АТБ і Сільпо: суми в червні 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 14:35
Робота охоронника в супермаркеті: на яку зарплату розраховувати в АТБ і Сільпо
Супермаркет АТБ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям пропонують роботу в АТБ і Сільпо з вигідними зарплатами. Серед відкритих вакансій — працівник у службу охорони супермаркетів. Ми дізналися, які доходи обіцяють співробітникам станом на червень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про орієнтовні зарплати охоронників в АТБ і Сільпо.

Зарплата охоронника в АТБ

На одному з українських порталів пошуку роботи розміщено п’ять вакансій на посаду охоронника. Проте лише два оголошення містять інформацію про заробіток. Зокрема в Рівному обіцяють дохід 20 500 грн за нічну зміну, а в Чернівцях — 21 800 грн за денну. Також компанія шукає працівників для служби охорони в Одесі, Мукачево та Дніпрі.

На іншому порталі вдалося знайти вакансію на посаду "Старший охоронник" (Чернівці) з доходом 27 800 грн. Сума сказана після вирахування обов’язкових податків і зборів. В обов’язки входить формування ефективної команди, забезпечення максимальної привабливості супермаркету для клієнтів і контроль безпеки.

Скільки заробляють охоронники в АТБ і Сільпо: суми в червні 2026 року - фото 1
Вакансія старшого охоронника в АТБ. Фото: скриншот

Зарплата охоронника в Сільпо

З відкритими вакансіями можна ознайомитися на сайті офіційного онлайн-магазину мережі. Ми дізналися, які суми пропонують охоронникам у різних містах і селах України станом на червень 2026 року:

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  • Яворів — від 17 700 до 25 152 грн;
  • Одеса — від 26 900 грн;
  • Віта-Поштова — від 27 900 до 39 700 грн;
  • Крюківщина — від 28 000 до 40 000 грн;
  • Софіївська Борщагівка — від 28 100 грн;
  • Вишневе — від 28 114 грн;
  • Львів — від 29 700 до 42 200 грн;
  • Київ — від 30 924 до 43 927 грн;
  • Лісники — від 33 700 до 47 900 грн.

Розміри грошового забезпечення залежать від кількості відпрацьованих годин і вказані в оголошеннях до вирахування податків. Йдеться про 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто суми варто зменшити на 23%, аби розуміти приблизні заробітні плати в супермаркетах Сільпо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, про яке негласне правило не здогадуються покупці в супермаркетах АТБ. Касири часто просять відвідувачів класти вагові товари на стрічку першими чи останніми. Це дозволяє дотриматися норми швидкості сканування продукції.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні підняли мінімальний рівень зарплати на підприємствах для бронювання працівників. Замість 2,5 МЗП роботодавцям доведеться платити щонайменше 3 МЗП. Інакше бронювання не затвердять.

робота супермаркет зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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