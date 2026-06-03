Покупки в АТБ: чому овочі та фрукти слід першими викладати на стрічку каси

Закрита каса в супермаркеті АТБ. Фото: Новини.LIVE

Часто касири в супермаркетах АТБ просять покупців виставляти на стрічку каси овочі та фрукти, а вже потім інші товари. Або давати їх останніми в черзі. Виникає питання, чому послідовність продуктів, які пробиває співробітник магазину, має суттєве значення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на публікацію в соціальній мережі Reddit.

Секрет роботи на касі в АТБ

Працівниця АТБ опублікувала в Reddit пост, запропонувавши споживачам задавати питання стосовно роботи супермаркету, які їх найбільше цікавлять. Користувач із ніком FORZi вирішив дізнатися, чому касири часто просять викладати овочі першими.

"Овочі та фрукти в АТБ пробивають на касі кодами, і якщо вони лежать в середині або в кінці, у нас збивається швидкість сканування, та й це не зручно", — відповіла співробітниця.

Дійсно, більшість товарів пробивають за штрихкодами, а вагову продукцію доводиться спершу зважувати, а потім вручну вводити спеціальну комбінацію. Тому коли настає черга пробивати овочі/фрукти, суттєво знижується швидкість роботи. Виявляється, від цього залежить розмір премії.

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Відповідь касирки АТБ на запитання в Reddit. Фото: скриншот

Чому покупці нервуються на касі

Через необхідність дотримуватися нормативу швидкості виникає інша проблема, про яку багато говорили в соціальній мережі Threads. За словами деяких покупців, касири намагаються спочатку відсканувати ваговий товар, а потім з великою швидкістю, через потребу дотриматися нормативу, "пропікують" решту продуктів.

"Я спеціально першою поклала воду, а останніми помідори. Але ні, треба пробити помідори, а слідом в них летять ті пляшки. Вчора міняли мені помідори, бо навіщо мені розтовчені? І ні, мені вже не шкода ні касирів, ні наступних людей в черзі", — розповіла користувачка Threads.

Поки споживач сортує товари по пакетах, касир уже чекає оплату. Доводиться відволіктися на пошук готівки чи банківської картки в гаманці. А потім знову судомно наповнювати пакети, бо вже наступній людині в черзі почали пробивати продукти. Така метушня призводить до зайвої паніки та стресу всіх учасників процесу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи дійсно коричневі яйця коштують дорожче, ніж білі. Деякі споживачі переконані, що колір шкаралупи свідчить про якість і користь продукту. Однак на практиці з’ясувалося, що різниці між яйцями майже немає.

Також Новини.LIVE розповідали, де українці можуть купувати продукти дешевше в Польщі. Зазвичай низькі ціни встановлюють так звані дискаунтери. В перелік мереж із вигідною вартістю товарів потрапили Auchan, Biedronka, Kaufland, Lidl, Aldi та Dino Polska.