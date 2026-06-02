Коричневі та білі яйця в супермаркетах: чи залежить ціна від кольору

Білі та коричневі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Багатьох українців хвилює питання ціни на яйця, оскільки це один із найбільш затребуваних продуктів. Деякі споживачі вважають, що на вартість впливає не тільки категорія, бренд або попит, але й колір шкаралупи. Ми розібралися, чи дійсно коричневі та білі яйця коштують в Україні по-різному.

Яка різниця між білими та коричневими яйцями

Дехто помилково вважає, що колір шкаралупи свідчить про якість, насиченість поживними елементами, більшу користь яєць тощо. Проте це міфи, які з’явилися внаслідок маркетингової стратегії десятиліття тому. Насправді ж забарвлення визначається винятково за породою курки.

"Птиці з білим пір'ям і білими мочками вух несуть білі яйця. Кури з рудим пір'ям і червоними мочками несуть коричневі яйця. Це чиста генетика: не дієта, не умови утримання, не якість яйця. Просто різні породи і жодного зв'язку з тим, що всередині", — розповіли на YouTube-каналі "Історія на тарілці".

Всі яйця без винятку починають формуватися білими. А коричневий пігмент, який укриває шкаралупу впродовж останніх годин перед тим, як курка знесе яйце, дає речовина під назвою протопорфірин-9. Залежно від породи птиці забарвлення буває зеленим, темно-червоним, блакитним та ін.

Чи відрізняються ціни на курячі яйця

На українському ринку різниці між цінами на яйця коричневого та білого кольору майже не спостерігається. Точніше, вони можуть коштувати не однаково, але причина — не в забарвлені шкаралупи. Ціни варіюються здебільшого через:

умови виробництва та спосіб утримання курей (вільний випас, органічне харчування);

витрати на корми (птиця з коричневим пір’ям більша за розміром);

інтенсивність виробництва (коричневі кури можуть нести менше яєць);

маркетингові хитрощі (білий колір менше асоціюється з фермерським продуктом та органічністю);

покращений раціон птиці (якщо до харчування додають жирні кислоти, витрати закладають у вартість продукту).

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Якщо подивитися на асортимент супермаркетів, часто в одному лотку продають білі та коричневі яйця без жодного цінового розрізнення. Така ситуація в АТБ: поштучний продукт віддають по 3,19 грн/шт. або 31,90 грн/десяток. Поділ на кольори присутній (не всюди), а вартість однакова. У Варусі аналогічно — всі яйця змішані та коштують 2,99 грн/шт.

