Сині та чорні супермаркети АТБ: чим відрізняються і що відбувається з цінами

Чорний супермаркет АТБ у Києві. Фото: Новини.LIVE

В українських містах можна побачити супермаркети АТБ двох форматів — з синім і чорним облицюванням. Постає питання, чи відрізняються магазини лише кольором фасадів. Ми розібралися, що відбувається з цінами в АТБ з різним екстер’єром.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи є суттєва різниця між "чорними" та "синіми" АТБ.

Особливості "синіх" АТБ

Мережа першими відкривала в Україні супермаркети з синім кольором фасаду, тож їх можна вважати оригінальними. Зазвичай це магазини відносно невеликої площі зі стандартним асортиментом і без додаткових зручностей, як от кавових апаратів і систем самообслуговування.

"Сині" супермаркети мали синю форму для співробітників, синій логотип та елементи дизайну. Але десь з 2017 року почали з'являться "чорні" супермаркети. У них темно-сірий, майже чорний фасад, відповідний логотип та сіра форма", — розповіло видання "Телеграф".

Чим відрізняються "чорні" АТБ

Мережа активно інвестує в розвиток і модернізацію своїх супермаркетів. Близько 10 років тому компанія запустила проєкт "чорний АТБ", доповнивши існуючі біло‑сині заклади магазинами з новим дизайном (змінився як фасад, так інтер’єр).

Читайте також:

Згідно з інформацією Forbes, основними відмінностями і характерними особливостями маркетів нового формату стали:

широкий асортимент товарів;

підвищена швидкість обслуговування;

нетипові для дискаунтера продукти цінової категорії "середній плюс";

збільшені вітрини та полиці;

автоматичні розсувні двері;

точки зі свіжою випічкою;

кавові апарати;

каси самообслуговування.

"Новий формат зробив магазини зручнішими та знизив операційні витрати: у торгових залах енергозберігаюче устаткування, стіни утеплені, а тепло від холодильного обладнання використовується для обігріву приміщення", — зазначили в Forbes.

Як видно, на цінову політику різний формат ніяк не впливає. Аналогічні товари продають за однаковою вартістю в усіх закладах мережі. Проте модернізовані магазини пропонують споживачам більше продукції високого цінового сегменту.

З роками частка "чорних" АТБ збільшується. Компанія навіть поступово реконструює оригінальні торгові точки, однак забезпечити їх всіма новаціями, зокрема свіжою випічкою або кавовою зоною, не завжди вдається через обмежену площу приміщень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в українських супермаркетах встановили вигідні ціни на продукти харчування. В АТБ і Сільпо оновили акційний асортимент, запровадивши приємні знижки. Дешевше можна було придбати солодощі, каву, ковбасні вироби та багато іншого.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Виробники помірно знижують вартість продукту, завдяки чому цифри на цінниках у супермаркетах "падають". Це традиційна низхідна тенденція для весняно-літнього сезону.