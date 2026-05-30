Знижки на продукти до 54%: що віддають набагато дешевше в АТБ і Сільпо

Продукти в супермаркеті зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть економити на продуктах харчування, відслідковуючи знижки в супермаркетах. Відомі мережі регулярно оновлюють акційний асортимент, пропонуючи споживачам низькі ціни на затребувані товари. Ми дізналися, що можна придбати набагато дешевше в АТБ і Сільпо станом на суботу, 30 травня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних продуктів в АТБ і Сільпо з великими знижками.

Вигідні знижки на продукти

Перевіряючи акції у супермаркетах, можна заощаджувати кошти або купувати більше товарів. Не варто вважати, ніби знижки свідчать про закінчення терміну придатності чи погану якість. Здебільшого розпродажі є лише маркетинговою стратегією магазинів, яка допомагає привабити споживачів та активізувати покупки.

Ми відвідали офіційні сайти АТБ і Сільпо, дізнавшись, які товари віддають набагато дешевше станом на суботу, 30 травня. Відвідувачі фізичних супермаркетів та онлайн-магазинів можуть отримати зі знижкою таку продукцію:

шоколад — 105,90 грн замість 231,80 грн (-54%, АТБ);

сир порційний — 27,90 грн замість 56,90 грн (-51%, Сільпо);

морозиво — 35,90 грн замість 72,90 грн (-50%, АТБ);

кава розчинна — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%, АТБ);

ковбаса — 47,50 грн замість 86,90 грн (-45%, АТБ);

вино — 137,90 грн замість 239,90 грн (-42%, АТБ);

вершкове масло — 74,99 грн замість 123 грн (-39%, Сільпо);

тунець — 399 грн замість 619 грн (-36%, Сільпо);

сосиски — 114 грн замість 169 грн (-33%, Сільпо);

виноград білий — 23,62 грн замість 29,90 грн (-21%, Сільпо).

Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Які продукти можуть подорожчати влітку

Раніше ми розповідали, що хліб може вирости в ціні на 5% протягом літа 2026 року. Це традиційна динаміка, оскільки щомісяця вироби з борошна дорожчають орієнтовно на 1,5%. Проте заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що проблеми в енергетичному секторі можуть спричинити суттєве зростання вартості хліба — десь на 25% до осені.

Читайте також:

Ціни на фрукти і ягоди будуть залежати від наявності продукції місцевого вирощування. Якщо переважатиме імпорт, споживачам доведеться платити більше за персики, абрикоси, полуницю та черешню. Водночас дефіцит на українському ринку не прогнозують.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на торішню картоплю в Україні. Виробники почали продавати її на 15% дорожче. Це пов'язано зі стабільним попитом і зменшенням пропозиції на ринку.

Також Новини.LIVE розповідали, що курячі яйця в Україні впали в ціні протягом травня. Відбулося різке здешевлення продукції завдяки появі в супермаркетах яєць від фермерів і невеликих домогосподарств. Тенденція буде продовжуватися влітку 2026 року.