Ціни на яйця викличуть захват: що відбувається у супермаркетах наприкінці травня

Курячі яйця в супермаркеті.

В Україні продовжують падати середні ціни на яйця. Супермаркети регулярно оновлюють вартість затребуваного продукту, що є традиційною тенденцією з настанням теплої пори року. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за одну упаковку курячих яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах станом на вівторок, 26 травня.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки продукту категорії С1 перебуває в діапазоні 74,33-86,45 грн. Індекс споживчих цін у травні 2026 року склав 97,10%, тобто курячі яйця подешевшали на 2,90% порівняно з квітнем. Тренд затримається на українському ринку протягом наступних місяців.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини кількох популярних мереж супермаркетів і з’ясували, які мінімальні ціни встановлені для споживачів. Результат у вівторок, 26 травня, виявився таким:

Варус — 51,90 грн (було 66,50 грн);

АТБ — 55,80 грн (було 59,30 грн);

Фора — 55,80 грн (було 67,90 грн);

Сільпо — 58,79 грн (було 59,99 грн);

Новус — 65,99 грн (було 72,99 грн);

Ашан — 69,50 грн (було 73,90 грн);

Метро — 75 грн (було 79 грн);

МегаМаркет — 78,50 грн.

Мінімальні ціни на курячі яйця в супермаркетах.

Ціни вказані без урахування знижок та акційних пропозицій порівняно з 20 травня 2026 року. Як видно, менш ніж за тиждень вартість продукту знизилася в більшості супермаркетів.

Аналогічна ситуація з нефасованими яйцями: у Варусі їх продають по 3,69 грн/шт. (було 3,99 грн зі знижкою 20%), в Ашані — по 3,70 грн/шт. (було 4,10 грн), у Форі — по 3,79 грн/шт. (було 4,39 грн), у МегаМаркеті — по 6,50 грн/шт. (було 7 грн).

Чого чекати від цін на курячі яйця

Раніше ми розповідали, що буде з вартістю базових продуктів харчування у червні-серпні 2026 року. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у ефірі Новини.LIVE наголосив на позитивній ринковій тенденції: ціни почали знижуватися завдяки посиленню пропозиції.

"Яйця впали в ціні, бо після Великодня знизився попит, плюс на ринку з’явилося більше продукції домашнього виробництва. Її продають на рівних умовах із промисловим сектором, завдяки чому вдається знизити ціни", — зазначив експерт.

На думку Марчука, яйця будуть дешевшати влітку, однак на дуже низькі ціни сподіватися не варто. Інакше через загальну інфляцію, дорожчання електроенергії та логістики, збільшення витрат на корм тощо виробникам доведеться працювати у збиток.

